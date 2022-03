Majić: Potražnja za brašnom već viđena, kao kada je počela pandemija

ODŽAK - Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić dobio je uvjerenja od predstavnika mlinarske industrije u Odžaku da su količine pšenice koje posjeduju ovi mlinovi dovoljni do nove žetve, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Tokom boravka u Odžaku Dedić je rekao da je Vlada FBiH već preduzela korake kojima nastoji pomoći poljoprivrednim proizvođačima na početku ove godine.

"Na posljednjoj sjednici Vlade zadužili smo Federalnu direkciju robnih rezervi da pripremi odluku kojom bi svakom poljoprivrednom proizvođaču dodijelili 50 litara goriva po hektaru obradive površine", naveo je Dedić.

Prema njegovim riječima, budžet za poljoprivredu povećan je za 19 miliona KM u odnosu na prošlu godinu s ciljem veće podrške poljoprivrednim proizvođačima.

"Osim visine sredstava poljoprivrednicima je bitna operativnost Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te dinamika isplate sredstava, koja zavisi od Budžeta FBiH za ovu godinu, a čije usvajanje očekujemo u što kraćem roku", istakao je Dedić.

Ivica Majić, jedan od vlasnika kompanije "Mlin Majić", rekao je da je firma suočena sa pojačanom potražnjom brašnom, te dodao da su kroz to prošli i prije dvije godine, kada je počela pandemija virusa korona.

"Sve je isto. Ja ovo nazivam 'već viđeno'. Mjesec-dva nakon što se napune skladišta, kuće i podrumi, stane sve i onda shvatimo koliko je sve to bilo bez potrebe. Ako bi išao nekakav normalan tempo proizvodnje mi imamo pšenice do nove žetve. Međutim, ako to bude pojačano kao što je ovaj mjesec, mi smo u kontaktu s dobavljačima pšenice iz drugih zemalja", rekao je Majić.