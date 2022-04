Manjak repromaterijala koči auto-industriju u RS

BANJALUKA, TESLIĆ, LAKTAŠI - Zbog ratnog stanja u Ukrajini došlo je do nedostatka repromaterijala za automobilsku industriju u cijeloj Evropi, što se osjetilo i u ovoj industriji u Srpskoj.

Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore RS i suvlasnik privrednog društva "Megamont" iz Čelinca, koje se bavi proizvodnjom dijelova za električne aparate za domaćinstvo i auto-industriju, rekao je za "Nezavisne" da je došlo do značajnog smanjenja narudžbi.

"Svaka prognoza je neizvjesna. Na naše upite partnerima u Italiji kako i šta dalje, ni oni nemaju odgovor. Nedostatak elektronskih sklopova, koji je problem već nekoliko mjeseci, proširio se na druge repromaterijale jer su ovim dešavanjima u Ukrajini pokidani lanci snabdijevanja", naglasio je Ćorić.

Prema njegovim riječima, dosta repromaterijala je vezano za Ukrajinu, ako znamo da tamo jedna firma ima 7.000 radnika koji rade kablovske setove za auto-industriju.

"Možemo pretpostaviti da će i tu biti problema i da će nas sigurno dovesti u još teži položaj. Problem je nedostatak posla, ali u našoj firmi mi to još uspijevamo premostiti jer imamo više posla oko programa bijele tehnike, pa su radnici tamo raspoređeni. Ako se ovako nastavi doći će do problema i privrednici koji rade u auto-industriji moraće posezati za nekim rješenjima. Kakva su to rješenja zavisi od svake firme, ali uglavnom, kako ja imam informaciju, privrednici se snalaze da zadrže sve radnike jer su sigurni da kad krene proizvodnja naći će se u problemu i neće moći odgovoriti na narudžbe jer neće biti radnika", rekao je Ćorić.

Simo Kusić, direktor kompanije "Kumal" iz Teslića, koja se bavi proizvodnjom auspuha, istakao je da je veliki problem što se u zadnja tri mjeseca nigdje ne može nabaviti repromaterijal.

"Do sada sam ga nabavljao u Njemačkoj i Italiji, a sada je došlo do strašnog poremećaja. Iako je poskupio 150 odsto, njega nema dovoljno i mi stvarno ne znamo šta ćemo uraditi. Nema veze što je repromaterijal poskupio, mi bismo njega svakako kupili", pojasnio je Kusić.

Dodao je da su narudžbe smanjene u zadnje vrijeme.

"Sreća je što mi imamo dovoljno zaliha pa još radimo, ali šta će biti u narednom periodu - ni sami ne znamo", rekao je Kusić.

Predrag Zorić, predsjednik Udruženja poslodavaca metalske industrije i rudarstva Republike Srpske i direktor firme "Kolektor" iz Laktaša, kazao je za "Nezavisne" da još nemaju problema u isporukama te da normalno rade kao i ranije.

"Sad nemamo nikakve probleme, ali pretpostavljamo da će u jednom momentu biti problema u isporukama zbog nabavke materijala. Problem je trenutno za one firme koje rade elektroniku za automobilsku industriju i proizvodnju čipova, jer se kod njih koristi neon koji se prevashodno uvozi iz Rusije i Ukrajine", naglasio je Zorić.

U firmi "Kompozit" kod Rudog uspjeli su održati proizvodnju dijelova za auto-industriju i nastaviti s izvozom, a povećali su obim proizvodnje i zaposlili nove radnike.