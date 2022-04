Mask prekršio zakon

SAN FRANCISKO/NJUJORK – Jedno od udarnih tema u današnjim izdanjima američkih medija je pitanje - da li je Ilon Mask ponovo prekršio američki zakon o hartijama od vrijednosti?

Nekadašnji članovi američke Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) i profesori kažu da je izvršni direktor "Tesle" propustio utvrđeni rok za objavu informacije da je kupio devet odsto akcija društvene mreže Twitter i da je podnio pogrešnu dokumentaciju.

Mask je 4. aprila otkrio da je kupio 9,2 odsto udjela u Twitteru, čime je postao najveći akcionar te mreže za mikro-blogovanje, što je izazvalo skok akcija te kompanije od preko 27 procenata. U podnesku, objavljenom na Njujorškoj berzi, on je naveo da je kupovina obavljena 14. marta 2022, prenosi Reuters.

Američki zakon o hartijama od vrijednosti zahtijeva da se informacije o sticanju udjela od pet procenata u nekoj kompaniji objelodane u roku od 10 dana, a u Maskovom slučaju taj rok je bio 24. mart.

Kašnjenje objave o sticanju vlasništva može da dovede do izricanja građanske kazne u iznosu do 207.183 dolara, kaže Urska Velikonja, profesor prava u Pravnom centru Univerziteta Džordžtaun.

To nije veliki finansijski udarac za Maska, najbogatijeg čovjeka na svijetu čija neto imovina, prema Forbesu, iznosi 302 milijarde dolara, ali bi SEC mogao da ispita i navode o manipulisanju tržištem povodom kupovine akcija Twittera i da traži oštrije sankcije u istrazi koja je u toku u vezi sa prodajom akcija "Tesle", kažu stručnjaci.

"Ovo nije stvarno siva zona. On je izvršio akviziciju, ali nije podnio dokument o tome u roku od 10 dana. To je prekršaj. To je nedvosmisljeno slučaj za SEC", ocjenjuje Adam C. Pričard, profesor prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mičigenu.

Pored toga, Mask je objavio podatke o kupovini na obrascu „13G“, koji je predviđen za investitore koji planiraju pasivno posjedovanje akcija, a u utorak su procurile informacije da će on dobiti mjesto u upravnom odboru Twittera, kako bi podstakao promjene u kompaniji.

To znači da je trebalo da podnese obrazac "13D" koji koriste investitori-aktivisti, rukovodioci i direktori koji imaju mogućnost da utiču na upravljanje i politiku emitenta akcija, predočava nekoliko advokata.

Elizar Klajn, kopredsjedavajući globalne grupe za aktivizam akcionara u organizaciji Schulte Roth & Zabel, kaže da je Mask upotrebio neodgovarajući "13G" obrazac i da regulatori stoga imaju razlog da preispitaju stvar i razrežu veću kaznu.