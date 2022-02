Mišić: Svaki radnik mora da dobije platnu listu

TESLIĆ - Svaki radnik za svoj rad u Srpskoj od poslodavca mora da dobije platnu listu, koja sadrži sve elemente izvršne isprave na kojoj moraju biti prikazani cijena rada, koeficijent i svi elementi uvećanja i prava koja se ostvaruju zakonom, izjavila je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.

Mišićeva je istakla da se, stupanjem na snagu izmjene i dopune Zakona o radu u Srpskoj, plate ugovaraju isključivo kolektivnim ugovorima koja su vlasništvo poslodavca i sindikata i pitanje su njihovog dogovora.

Tokom pauze današnje radionice o primjeni izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o radu, koji se održava u Tesliću u organizaciji Saveza sindikata, Mišićeva je rekla novinarima da očekuje da će sva ova pitanja biti uređena za članove ovog sindikata te pozvala druge radnike da im se pridruže radi ostvarivanja tih prava.

Mišićeva je navela da će kada sve to ostvare, odmeh krenuti sa zahtjevima o otpočinjanju pregovora za povećanja plata, navodeći da su od Ministarstva finansija zatražili da se, u skladu sa prelaskom na model isplate bruto plata, izradi i objavi pravilnik ili uputstvo za obračun plata u skladu sa novim zakonskim rješenjima budući "da su se obračunavale, a i dalje obračunavaju kako ko stigne".

"Nažalost, moraćemo održati ozbiljne sastanke sa Inspektoratom Republike Srpske, pogotovo sa inspektorima rada, ali ne možemo amnestirati ni Poresku upravu. Moraćemo mijenjati neka podzakonska akta, čak i zakone kada je u pitanju Poreska uprava", najavila je Mišićeva.

Stručni savjetnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Rajko Kličković kaže da je zakonskim izmjenama ostvaren veliki napredak kada je riječ o prelasku na bruto platu i usklađivanju odredbe Zakona o radu sa Ustavom Srpske, u dijelu da se plate isključivo uređuju zakonima i kolektivnim ugovorima.

"Kao jedan od najvažnijih ciljeva jeste drugačija pozicija kolektivnih ugovora u samom Zakonu o radu, naročito u dijelu zakona koji se odnosi na uređenje plata", naveo je Kličković.

On kaže da se setom ukupnih zakonskih izmjena jasno definiše plata koja se izračunava na osnovu osnovnih elemenata i to, koeficijenti, složenost posla, cijena rada i sva uvećanja koja propisuje Zakon o radu i kolektivni ugovori.

Kličković je izdvojio i dio koji se odnosi na uvećanje najniže plate, a posebno na sadržaj pisanog obračuna plate.

"Svaki radnik će moći da vidi od čega se sastoji njegova plata, šta je to neto plata koju će dobiti, šta su doprinosi i porezi, gdje su njegove obustave ako ih ima i šta je to za isplatu", naveo je Kličković i dodao da se tripartitno došlo do pravilnika o obrascu ugovora o radu.

Komentarišući način obračuna plate, Kličković pojašnjava da će novom pravilnikom biti utvrđeni osnovni elementi, ali da obrazac ne može biti unifikovan s obzirom na nivo ostvarene digitalizacije poslodavca i njegove metodologije.

"Kada dođe inspektor u kontrolu on će od poslodavca tražiti akt kojim je uređena plata odnosno kolektivni ugovor, evidenciju prisustva na radu, i pisani sadržaj obračuna plate", naveo je Kličković.

On je ocijenio da će zakonske izmjene biti na zadovoljstvo radnika, dijelom i sindikata.

"Koliko će biti na zadovoljstvo poslodavaca to ćemo vidjeti, jer kako je rekao predsjednik Vlade /Radovan Višković/ neće se samo Vlada odreći svog dijela, trebalo bi se nešto i poslodavci da se odreknu da se poveća plata radnika u kontekstu sa svim ovim povećanjima", naglasio je Kličković.

Radionica o primjeni izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o radu održava se do sutra u hotelu "Kardijal" u Banja Vrućici kod Teslića, a tokom njenog trajanja biće predstavljen i vodič za primjenu Zakona o zabrani uznemiravanja radnika na radu.

Radionica se organizuje u okviru projekta "EU za civilno društvo", koji pruža tehničku podršku u jačanju dijaloga između socijalnih partnera u Republici Srpskoj. Projekat finansira delegacija EU u BiH.