Na prodaju akcije 57 kompanija, najvredniji paket banjalučke "Boske"

BANJALUKA - Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS (PREF) organizuju zajedničku prodaju paketa akcija 57 emitenata u vrijednosti od 9.161.064 KM.

Najveću ukupnu vrijednost među ponuđenim akcijama ima Robna kuća "Boska" a.d. Banjaluka, u iznosu od 1.116.379 KM, a potom i Akcionarsko društvo za investicije, upravljanje i nekretnine "Matex" iz Banjaluka, čija je vrijednost akcija 669.564 KM.

Među kompanijama na listi najveću početnu cijenu po akciji od 1,73 KM ima "Autokomerc" a.d. Doboj.

Među preduzećima čije se akcije prodaju na Banjalučkoj berzi su "Sana Linea" iz Kostajnice, "Jelšingrad Livar Livnica čelika" iz Banjaluke i "Swisslion industrija alata" Trebinje.

Kako je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao Miloš Grujić, direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS (PREF), ukupna vrijednost paketa je 9.161.064 KM.

"Od toga, vrijednost paketa Fonda za restituciju je 3.108.451 KM, a vrijednost paketa PREF-a je 6.052.613 KM", kazao je Grujić.

Dodao je da je PREF manjinski akcionar, te da, kako nemaju kapitalni rast od povećanja cijena niti od dividende, odlučili su da prodaju akcije zajedno sa IRB RS.

Dodao je da svi mogu biti kupci ovih akcija, zbog toga se i prodaja paketa akcija vrši transparentno.

"Dajemo oglas u novine, prodaja stoji i na sajtu Banjalučke berze, pokušavamo da postignemo što veću vidljivost i transparentnost, da bi šira javnost mogla da vidi naše uslove i da ima priliku da se uključi u ponudu", naveo je Grujić.

Dražen Vrhovac, direktor Investiciono-razvojne banke RS (IRB RS), rekao je da IRB RS ima odluku uprave da pokušaju portfolio kojim upravljaju akcijama da zamijene kvalitetnijim akcijama. "Sve akcije koje nam nisu davale prinos u protekle dvije do tri godine mi iznosimo na berzu i nudimo na prodaju", rekao je Vrhovac.

Dodao je da je ponuda diverzifikovana, te da je osnovni kriterijum bio prinos koji IRB RS može da ostvari putem učešća preko akcija u određenim firmama.

"Bez obzira na to koje su namjene bile firme i u kom dijelu Srpske se one nalazile, prinos koji možemo da ostvarimo bio je jedini kriterijum", kazao je Vrhovac, dodajući da se vrijednost akcija stalno mijenja. Istakao je da je namjera da ove akcije prodaju da bi došli do novih, kvalitetnijih akcija.

"Koliki će prinos biti, teško je reći. Mi imamo cijenu akcija koje se nalaze na berzi i po tim cijenama ih i iznosimo. Imamo mogućnost da shodno našim pravilima u narednom izlaženju na berzu umanjimo cijenu do 10 odsto", naveo je Vrhovac za "Nezavisne novine".

Prodaja paketa akcija će se održati na Banjalučkoj berzi unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa" u trajanju od 30. novembra 2021. do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 13. decembra 2021. godine.

Veći prinosi na stranim tržištima

Kada je riječ o relokacijama imovine u inostranstvo, Miloš Grujić, direktor PREF-a, naveo je da na stranim tržištima u prosjeku imaju višestruko veći prinos nego na domaćem tržištu.

"Nama je u cilju da ostanemo ovdje akcionar, ali da imamo povećanje vrijednosti imovine pod upravljanjem kroz rast cijena ili isplatu dividende. Alternativa je da uložimo na strana tržišta", kazao je Grujić.