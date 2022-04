Njemačka ima zalihe gasa do kraja ljeta ili početka jeseni

BERLIN - NJemačka ima zalihe gasa samo do kraja ljeta ili početka jeseni - upozorava direktor Savezne mrežne agencije Klaus Miler i napiminje da, u slučaju nestašica, postoje situacije u kojima neće biti moguće grijati privatne stanove, kuće, saune... odnosno privatni sektor.

"U slučaju nužnog snabdijevanja gasom više neće biti opravdana neograničeno snabdijevanje privatnog sektora", poručuje Miler u razgovoru za "Cajt".

Ako rat u Ukrajini eskalira i vlada uvede alarmantno stanje, upozorava on, doći će trenutak za ograničenja u privatnom sektoru.

Miler poručuje da u slučaju nužde treba odrediti koji industrijski sektori trebaju biti zaštićeni (snabdjeveni gasom) i pri tome izdvojio prehrambenu i farmaceutsku industriju.

On smatra da je vanrednu situaciju sa sanbdijevanjem moguće izbjeći jedino smanjenom potrošnjom, pojačanim uvozom gasa iz drugih izvora te punjenjem rezervi.

"Ako nam to ne pođe za rukom, treba znati da gasa trenutno ima samo do kraja ljeta ili početka jeseni", napominje on.