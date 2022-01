Novi cjenovnik: Tona peleta košta i do 480 KM

BANJALUKA, SARAJEVO - Zbog poskupljenja sirovina, ali i električne energije za privredu, cijena peleta u BiH je od Nove godine u porastu i dostiže skoro i 480 KM, potvrdili su nam iz firmi koje se bave proizvodnjom peleta.

Naime, kako ističu, na rast cijena utiče i potražnja za ovim vidom ogreva, koja je enormna u posljednjih nekoliko mjeseci.

Iz firme "Drvoprodex" Banjaluka ističu da tona peleta sada košta 375 KM, dok je samo nekoliko dana ranije iznosila 350 KM.

"Cijene su korigovane od Nove godine, jer je došlo do poskupljenja sirovine, tako da smo bili prinuđeni da i mi povećamo cijenu peleta", kazali su iz ovog preduzeća. Dodali su da kupci i dalje svakodnevno zovu zbog kupovine ovog energenta.

"Mi svake godine u aprilu imamo akciju kada su cijene peleta niže pa veliki broj naših kupaca tada nabavlja pelet. U ovom periodu dokupljuju određene količine", ističu u "Drvoprodexu" i dodaju da imaju besplatnu dostavu samo na području Banjaluke.

Iako još nemaju novi cjenovnik, iz preduzeća "Ensa BH" iz Srpca su potvrdili da se očekuju nove, veće cijene nakon praznika.

"Došlo je do većih cijena sirovina, ali dobili smo i nove ugovore sa većom cijenom električne energije, tako da je neminovno da i cijene naših proizvoda moraju rasti", pojašnjavaju iz ove firme.

Da su već neko vrijeme cijene peleta jako visoke, kažu i iz firme "Drvosječa" Sarajevo.

"Kod nas tona peleta košta 480 KM, dok je u oktobru prošle godine bila 390 KM, tako da su cijene stalno rasle upravo zbog visokih cijena sirovina", ističu u ovoj firmi. Dodaju da i uprkos visokoj cijeni potražnja za ovim energentom ne jenjava.

"Samu veću cijena diktira i velika potražnja jer je dosta ljudi prešlo na grijanje ovim ogrevom", ističu iz ove firme. Pojasnili su da se mogu i dalje očekivati veće cijene, a posebno, kako kažu, od šestog mjeseca, pred početak sezone. Da je svako poskupljenje udar na džep potrošača, smatra Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača "Don" Prijedor.

"Već prethodne godine počela su razna poskupljenja izazvana visokim cijenama raznih energenata koji su neophodni za proizvodnju. Samim tim to je doprinijelo da i pelet poskupi. Svjedoci smo da ova poskupljenja nisu samo u BiH, nego u cijeloj Evropi i svijetu, ali oni se mogu drugačije nositi s tim jer imaju određene mjere da pomognu svojim građanima, za razliku od nas", ističe Marićeva i dodaje da pelet već jedan izvjestan period bilježi rast cijena.

"Iako su građani tonu peleta u šestom mjesecu mogli da kupe od 300 do 350 KM, sada to već dostiže cifru i blizu 500 KM", kazala je Marićeva. Pojasnila je da će svako dalje poskupljenje ovog energenta dovesti do jednog velikog kolapsa, jer, kako kaže, čime da se ljudi griju u svojim domaćinstvima ako su već prešli na ovakav oblik grijanja. Kako je rekla, poskupljenje električne energije za privredu podiže i cijenu peleta, ali i svega ostalog.

"Sigurno je da će sve lančano da se odrazi, jer ako privreda bude imala veće račune za struju, to će se odraziti i na plate radnika, ali i na cijene u trgovinama, a opet se sve prelama preko leđa potrošača", zaključila je Marićeva.

Ista potražnja za drvetom

Oni koji se bave prodajom drveta kažu da je potražnja za ovim ogrevom na domaćem tržištu na istom nivou već godinama te da se cijene kreću od 70 do 105 KM po metru. Mirsad Š., prodavac drva iz Sarajeva, kazao je da metar bukovih drva košta 105 KM, te da potražnja nije prevelika i da u roku od dva dana dostave drva na traženu adresu. U Srpskoj je cijena drva niža pa tako iznosi od 70 do 85 KM po metru, zavisno od vrste drveta.