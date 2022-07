Ogreva ima dovoljno, ali cijene i dalje visoke

BANJALUKA, SARAJEVO - Odluka o zabrani izvoza drvnih sortimenata, ogreva i drugih proizvoda od drveta, koja je na snagu stupila prije nešto više od dvije sedmice, zasad je dovela do toga da bh. građani imaju dovoljne količine ogreva, ali još nije značajnije uticala na nižu cijenu ogreva, što su se nadali brojni građani.

Podsjećamo, Savjet ministara BiH je 15. juna usvojio Odluku o zabrani izvoza šumskih drvnih sortimenata, ogreva i drugih proizvoda od drveta, među kojima i peleta. Odluka je donesena s ciljem da se privremeno, u trajanju od 90 dana, zabrani izvoz drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, da bi se osigurale neophodne količine za prerađivačku industriju kao i sprečavanje kritične nestašice ovih proizvoda za stanovništvo.

Prema riječima Laze Šinika, sekretara Udruženja šumarstva i prerade drveta u Privrednoj komori RS, upravo ovaj, možda najvažniji efekat primjene ove odluke, već je ispunjen, jer trenutno na tržištu BiH imaju dovoljne količine ogreva.

"Glavni cilj je postignut jer neće ništa ići izvan BiH, odnosno šumski drvni sortimenti ostali su da njima raspolažu domaći drvoprerađivači", rekao je Šinik za "Nezavisne novine", dodajući da bi time trebalo da se stabilizuje snabdijevanje domaćih drvoprerađivača.

"Jedan dio proizvođača peleta koji je suočen s nemogućnosti isporuke kupcima van BiH vjerovatno će procijeniti da li će nastaviti proizvodnju u punom kapacitetu i da je lageruje i prodavati je na domaće tržište ili će smanjivati proizvodnju dok ne prođe ovih 90 dana", kazao je Šinik.

Domaći proizvođači svjesni su da je cijena na našem tržištu isforsirana i veća nego što je realno.

"Svi inputi koje imaju proizvođači su porasli oko 30 do 40 odsto, a dok je cijena peleta porasla više od 100 odsto", naveo je Šinik.

Dodao je da očekuje blagi pad cijena peleta, mada taj pad neće biti drastičan.

"Sve ukazuje na to da ćemo imati povećanu proizvodnju i da proizvođači peleta računaju na domaće tržište, a ne samo na inostrano", rekao je Šinik.

U Drvnoj industriji "Karać" iz Aleksandrovca su naveli da je cijena tone peleta kod njih 530 KM.

"Cijena je ostala ista i ranije je cijena tone peleta kod nas bila 530 KM. Nismo imali ni povećanja, ali ni smanjenja cijena u skorije vrijeme", naveli su u ovoj kompaniji.

S druge strane, da je cijena peleta sa enormnih 640 KM smanjena za 50 KM, te sada iznosi 590 KM po toni, za "Nezavisne novine" potvrdio je Muhamed Helać, menadžer kompanije "Drvosječa", navodeći da su novi cjenovnik stavili prije nekoliko dana, te da su nakon pregovora sa dobavljačima uspjeli ponuditi ove niže cijene peleta.

"Za iscijepana drva smo uspjeli spustiti cijenu sa 148 KM po metru na 138 KM. To je ono što smo trenutno uspjeli izboriti", rekao je Helać, dodajući da iz ove priče ne smiju isključiti ni druge efekte koji utiču na cijenu ogreva.

"To je rast cijena goriva. Ako se taj trend nastavi, nažalost, ni ova odluka neće imati toliki uticaj na cijenu ogreva koliki bi trebalo da ima", kazao je Helać.

Naveo je da ono što se ne smije zanemariti u vezi s ovom odlukom je činjenica da je njome riješen možda i najveći problem.

"Taj problem je dostupna količina ogreva. Apel za zabranu izvoza smo uputili jer se sve izvozilo iz BiH, nije ništa ostajalo da se grije domaće stanovništvo. Zabranom izvoza smo riješili taj puno veći problem od same cijene, a to je da će naši stanovnici makar u ponudi imati da kupe dovoljne količine ogreva", zaključio je Helać.

S druge strane, Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON Prijedor, kazala je da građani od ove odluke očekuju upravo smanjenje cijena ogreva, ali da je očigledno da do toga još nije došlo.

"Nama se čini da svi koji proizvode pelet i koji se bave izvozom čekaju da Vlada donese drugu odluku, da prestane važiti ova odluka da nema izvoza, i zato se cijene i dalje drže na ovom nivou", rekla je Marićeva za "Nezavisne", dodajući da je ovo veliki prostor za inspekcijske organe da odrade svoj dio posla.

"Treba da provjere zašto je došlo do zastoja, zašto nije došlo do pada cijena, zašto se lageruju količine peleta ili ogrevnog drveta, a ne prodaju se, zbog toga nije ni došlo do pada cijena", kazala je Marićeva.