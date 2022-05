Opet kreće izvoz mesa u Tursku: Naredne sedmice BiH će izvesti 600 junadi

BIJELJINA, POSUŠJE - Izvoz mesa u Tursku kreće naredne sedmice i biće izvezeno oko 600 junadi, potvrdio je za "Nezavisne" Ljubiša Rosić, direktor Mesne industrije "ZP komerc" iz Bijeljine.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac ukazao je prošle sedmice tokom susreta sa turskim ministrom trgovine Mehmetom Mušom na potrebu nastavka izvoza crvenog mesa iz BiH na tržište Turske, kako bi se izbjegla pojava tržišnih viškova u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Istovremeno, tim Evropske komisije krajem maja u BiH izvršiće nadzor u drugom stepenu u okviru procedure odobravanja izvoza crvenog mesa u zemlje EU.

Ljubiša Rosić, međutim, upozorava da se domaći proizvođači i izvoznici suočavaju sa drugim problemima, i to najviše zato što nije zaštićena domaća proizvodnja.

"Mi jednostavno nemamo ni potrošača koji može da kupi skuplje dijelove mesa koji su prva kategorija. Ono što je veliki problem jeste i taj da kad izađemo na evropsko tržište, EU će našim izvoznicima naplaćivati prelevmane, a kad se uvozi kod nas to se ne naplaćuje. Trebalo bi da se bolje zaštiti domaća proizvodnja. Mi smo to pokušavali nekoliko puta kod institucija, ali nažalost do toga nije došlo", objasnio je Rosić.

S druge strane, Damir Pavković, direktor Šišović - Mesne industrije "Rakitno" iz Posušja, naveo je da trenutno nigdje ne izvoze crveno meso, ali da su jedno vrijeme plasirali svoje proizvode u Tursku.

"Zbog visoke cijene i nedostatka robe prestali smo s izvozom u Tursku. Trenutno je takva situacija da je nedostatak crvenog mesa i u BiH. Ipak, mislim da je dobar potez planiranje izvoza u zemlje EU, jer je to budućnost. Ovo je ipak procedura koja će trajati do godinu dana i nadam se da će se do tada naši proizvođači i stočari oporaviti, kako bi svi imali benefite od toga", pojasnio je Pavković.

Strategija ove kompanije je, prema Pavkovićevim riječima, tržište Hrvatske, i to Dalmacije, od Splita do Makarske i na jug do Dubrovnika.

"Mi smo u blizini granice sa Hrvatskom, koja je u Evropskoj uniji, i nama je bliže plasirati svoje proizvode tamo nego u Sarajevo, Banjaluku i Tuzlu", naglasio je Pavković.

Draško Banjac, predsjednik Udruženja farmera RS, istakao je da je rat u Ukrajini poremetio tržište te smatra da sada Evropi odgovara i naše meso. "Nekada su imali zalihe, a sada nemaju. Mi nemamo ni za sebe dovoljno kapaciteta, a kamoli da izvozimo, stočni fond je stalno u opadanju. Trenutno je cijena šest KM po kilogramu žive vage.

Mislim da ne bi trebalo ni dozvoliti izvoz jer bolje da zadržimo to što imamo za nas. Ako imaju imalo pameti, političari u Sarajevu ovo neće dozvoliti", smatra Banjac.

Slično mišljenje ima i Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, koji kaže da nema ni blizu dovoljno domaćeg mesa za naše tržište.

"Mi trenutno ne proizvodimo ni 30 odsto od potreba Bosne i Hercegovine. Već imamo nestašicu na domaćem tržištu, a ako se ovo odobri, tek onda ćemo imati nestašicu našeg mesa. Ipak, to se neće osjetiti u mesnicama i marketima jer su oni preplavljeni uvoznim mesom", istakao je Bićo.

Dodao je da smo mi jedina država na svijetu koja izvozi nešto kvalitetno, a uvozi meso sumnjivog kvaliteta.

"Nemamo zaštitu domaće proizvodnje i to je veliki problem. Sumnjam da će doći i do povećavanja proizvodnje domaćih proizvođača mesa. Kod nas proizvodnja konstantno pada. Treba uvesti prelevmane i carine i zaštititi domaći proizvod, i u tom slučaju bi se podstaklo da se poveća domaća proizvodnja", zaključio je Bićo.