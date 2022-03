Otvoren Tropic market u Šipovu

​Danas je u Šipovu otvorena 67. poslovna jedinica trgovačkog lanca Tropic koja zapošljava 24 radnika i prostire se na 260 kvadratnih metara prodajnog prostora.

Uređen po savremenom konceptu maloprodajnog objekta, novootvoreni market ima odjele svježeg voća i povrća, mesnice, delikatesa, pekare i slastičarne, uz ostatak standardnog asortimana. Kupci u Šipovu imaće priliku da na svježim odjelima pekarskih i poslastičarskih proizvoda uživaju u asortimanu razvojne kuhinje ovog trgovačkog lanca.

"Otvaranjem ovog marketa, u Šipovo smo donijeli novu priču po kojoj smo prepoznatljivi, a koja se odlikuje dobrom uslugom, pristupačnim cijenama i asortimanom svježih proizvoda iz naše kuhinje", navela je Aleksandra Marković, portparol trgovačkog lanca Tropic.

Na dan otvaranja, Tropic je za kupce pripremio niz pogodnosti i iznenađenja. Svaki 100. kupac obavio je besplatnu kupovinu, dok su sve kupovine preko 30 i 50 KM nagrađene poklonima iznenađenja te poklon bonovima sa popustom za narednu kupovinu u ovom marketu. Posebna akcijska ponuda aktuelna je do 2. aprila.

Radno vrijeme Tropic marketa Šipovo je od ponedjeljka do subote od 7 do 21 čas te nedjeljom od 7 do 16 časova.