Petrović: Iza nas je najprofitabilnija godina, cijena struje ostaje ista

TREBINJE - Elektroprivreda Republike Srpske na ljeto dočekuje jubilej od 30 godina u potpunoj pogonskoj i finansijskoj spremnosti, jer je, prema riječima Luke Petrovića, generalnog direktora, samo dobit u protekloj godini iznosila blizu 80 miliona maraka na nivou svih zavisnih preduzeća, što je i najprofitabilnija godina od osnivanja.

Vrijednost sistema je procijenjena na 4 milijarde i 164 miliona maraka.

Petrović je na pres konferenciji organizovanoj u sjedištu kompanije podvukao da, bez obzira na novi zakon o električnoj energiji prema kome bi u domaćinstvima koja mjesečno troše oko 100 maraka struja koštala i do 180 KM, ta cijena ipak ostala nepromijenjena i takva će ostati do kraja godine.

"Cijene nismo povećali zato što smo se opredijelili da izvršimo zakupe proizvodnih kapaciteta po Republici Srpskoj, pa plaćamo cijenu onog kilovat sata kojeg možemo da platimo, odnosno, s obzirom da smo mi javni snabdjevač prema nalogu Vlade RS, uspostavili smo cijene za male potrošače u privredi i za domaćinstva ne povećavajući im cijene“, pojasnio je Petrović.

On je kazao da su nakon ovakve prodaje ostatak prodali na tržištu, pa je ukupna neto dobit 79 miliona i 854.000 maraka.

"Naš promet je bio 933 miliona i 246.000 maraka kao holdinga, sa izvozom od 142 miliona i 483.000 evra, a kupovina električne energije je iznosila 16 miliona i 647.000 evra, pa sam ukupan prihod od prodaje energije iznosi 250 miliona maraka, od čega je je jedan veliki dio otišao na subvencije niskih cijena građanima“, kazao je Petrović, napominjući da se najviše trgovine odvija preko Beogradske berze, a zbog velikih turbulencija na tržištu struja se prodaje uglavnom na samo dan unaprijed.

On dodaje da ukupna zaduženost EPRS iznosi oko 14 procenata dugoročnih i kratkoročnih dugova, dok će sa kreditom kod kineske „Eksim banke“ za HE Dabar zaduženje biti maksimalno 19 do 20 procenata, a to ostavlja prostor za eventualna nova zaduženja, ali, kako tvrdi Petroić, isključivo za nove investicije iz čije će se dobiti novac upotrebljavati ponovo u invoesticione programe.

Dodaje da će se ovaj projekat sa sadašnjim rastom cijena isplatiti za 5 do 7 godina,a HE Dabar će moći kasnije da finansira i HE Bileća, HE Nevesinje i gradnju hidroelektrane u Gacku.

Osvrćući se na poslovanje Elektroprivrede u svjetlu Ukrajinske krize, on je potvrdio da je ona proizvela i dramatični skok cijene struje, jer su prekinuti neki dosadašnji tokovi kretanja energenata.

To je, kako kaže, uslovilo da Elektroprivreda RS trenutno može prodati struju po skupljoj cijeni, ali je sve to varljivo zbog starosti sveukupnog energetskog sistema u Srpskoj i mogućnosti ispadanja pojedinih subjekata iz toga sistema, što se mora plaćati velikim sumama novca ukoliko nemate struju koja će nadomjestiti ispad vašeg proizvođača.

Petrović je najavio i Samit energetike Trebinje koji će se u ovom gradu odvijati od 16. do 18. marta koji će, kako kaže, osim stručno-naučnog, ovoga puta imati i poslovni karakter.