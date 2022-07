Piletina pojeftinila, očekuje se dalji pad

BANJALUKA - Piletina u BiH pojeftinila je za dvadesetak procenata u odnosu na proljeće, a s obzirom na to da cijene žitarica na svjetskim berzama polako padaju, očekuje se dodatni pad cijene u narednom periodu.

Rekao je to za “Glas Srpske” predsjedavajući Koordinacionog tijela za živinarstvo i peradarstvo BiH Predrag Miličić, naglasivši da se tržište donekle smirilo u odnosu na proljeće kada je došlo do enormnog rasta cijene piletine te je kilogram pilećeg bijelog mesa koštao i do 16 maraka.

"Došlo je do pada cijena, što je poprilično relaksiralo džepove potrošača. To je posljedica, prije svega, veoma siromašnog tržišta i pada prometa. Osim toga, došlo je do poboljšanja situacije i kada je riječ o proizvodnji stočne hrane, s obzirom na to da su ukinute potpune zabrane uvoza", rekao je Miličić.

Naglasio je da ohrabruju i posljednje informacije sa svjetskih berzi da cijene žitarica, koje su u proteklom periodu dostigle istorijski maksimum, polako padaju.

"To nam daje za pravo da se nadamo da će i cijene gotovih proizvoda još padati. Kada je riječ o cijenama konzumnih jaja, one nisu ni blizu mogle da isprate rast ulaznih komponenti, imajući u vidu i višak proizvodnje na cijelom području BiH, tako da tek u drugom dijelu godine očekujemo normalizaciju cijena jaja", rekao je Miličić.

Naglasio je da se, prema trenutnim cijenama jaja proizvođači nalaze na nuli, pa čak i u minusu, što je, kako kaže nekolicinu farmi već dovelo do zatvaranja.

Miličić, koji je i direktor kompanije “Agreks” iz Donjeg Žabara koja jedina u BiH ima dozvolu za izvoz jaja za preradu u Evropsku uniju, kaže da su protekla dva mjeseca bila izuzetno teška.

"Uspjeli smo sva višak poslati na ino-tržište. U devet pošiljki izvezli smo ukupno 2,72 miliona komada jaja u Hrvatsku i Italiju za preradu", rekao je Miličić. Naglasio je da je ovaj plasman u dobroj mjeri pomogao svim ostalim proizvođačima u BiH, jer da su svi morali da se bore za parče domaćeg tržišta, cijene i minusi bili bi još drastičniji.

Predsjednik Udruženja peradara RS Đuro Cvijić rekao je da proizvođači nisu u zavidnom položaju.

"Hrana je skupa, a na ovakvim vrućinama pile sporo napreduje, tako da se nemamo baš sa čim pohvaliti", rekao je Cvijić i dodao da se cijena pilećeg mesa žive vage kreće od tri do tri i po marke po kilogramu.

Cijenu pilećeg mesa u marketima u BiH prije mjesec i po oborio je i uvoz jeftine piletine iz Turske.

Zloupotreba

Živinari su ranije upozorili da je nelojalna konkurencija veliki problem domaćim proizvođačima, odnosno da nije sporan uvoz, već njegova zloupotreba istog.

"Pojavljuju se proizvodi koji se uvoze pod jednom deklaracijom, a u krajnjoj prodaji se nađu kao nešto sasvim drugo", kazali su živinari.

(GlasSrpske)