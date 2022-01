Plin za domaćinstva u Hrvatskoj poskupljuje za 70 odsto?

Šef zagrebačke gradske plinare Jeronim Tomas gostovao je sinoć na RTL-u i govorio o poskupljenjima.

Kaže da je velika razlika u cijenama rezultat geopolitičkih razloga.

"Prije svega, to su geopolitički razlozi, a isto tako zbog kovid krize došlo je do povećanja potražnje za energentima i samim tim do povećanja cijene", rekao je.

Tvrdi da se u ovoj situaciji nije moglo preventivno postupati.

"Plinski biznis je takav. U trenutku ugovaranja cijena koje se ugovaraju sa strane nabavke, trebalo bi zaključiti na strani prodaje i to nije napravljeno, tako da smo imali situaciju gdje smo s kupcima imali zaključane količine, a s druge strane smo imali varijabilne cijene koje nisu bile zaključane i čekao se trenutak da se zaključaju, ali taj trenutak nije nikad došao", kaže.

Prozvao je bivšu upravu.

"Zaprimili smo između šesz i sedam odsto prigovora u odnosu na ukupan broj poslanih računa sektoru poduzetništva. Dio računa je u cijelosti podmiren, a za dio računa još nisu dospijeća pa ne znamo hoće li biti plaćeno i u kojoj mjeri", rekao je Tomas.

U toku pregovori

U ovom trenutku traju pregovori između resornog ministarstva, isto tako predstavnika vlasnika oko iznalaženja najboljeg rješenja za sve strane, dodao je.

Računi za januar će, kaže, biti manji.

"Kao što sam rekao, zavise direktno o ostatku pregovora, ali ti računi će biti i do 30 osto manji nego što je to bilo u 12. mjesecu", kaže.

Očekuje se veliko poskupljenje

Onda je upitan o poskupljenjima i šta građani Hrvatske mogu očeikivati nakon prvog aprila.

"To zavisi i o aktivnostima vlade, i to je regulisana djelatnost. Što se tiče količina njih imamo, što se tiče cijena - one će rasti zbog rasta cijena ali ne u značajnoj mjeri kao kod preduzetnika", rekao je.

Na konstataciju da neki govore da bi cijena plina za domaćinstva mogla porasti do 70 odsto, kaže da je to realno, prenosi Index.

"Moguće je, da. To je realno povećanje. Cijena plina raste znatno više", kazao je.

"Ja se nadam da to neće potrajati, ali vidjećemo šta će se događati. Niko to nije mogao očekivati, to je nešto što će se definitivno mijenjati u budućnosti", kaže.