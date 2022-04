Podrška Aerodromu Tuzla od dva miliona KM

TUZLA - Vlada FBiH ove godine podržat će Međunarodni aerodrom Tuzla sa dva miliona KM i to projekte i rješavanje okolne putne infrastrukture, rečeno je na današnjem sastanku premijera FBiH i Vlade TK u Tuzli.

Kako je kazao Irfan Halilagić, premijer TK, ovaj kanton dobio je garanciju od federalnog pemijera da će određene kapitalne investicije biti usmjerene prema aerodromu iz jedne jednostavne potrebe da se na određeni način učini efikasnijim taj aerodrom i da se realizuju projekti koji su tamo pokrenuti - izgradnja gejta tri, asflatiranje parkinga, izgradnja ograda itd.

Vlada FBiH nastavlja finansirati ovaj aerodrom i ove godine izdvaja dva miliona KM.

"To su naše mogućnosti. Skoro smo preuzeli put iz regionalnog u magistralni od Žepča, Zavidovića, Banovića, Živinica pa sve do Međaša prema Kalesiji. Mi smo tu odredili da je federalni prioritet put od Živinica do aerodroma, a sve kako bismo aerodrom stavili u što življu i bolju funkciju", rekao je Fadil Novalić, premijer FBiH.

On je naglasio da je na sastanku usaglašen stav o tome da se konačno mora riješiti parking na aerodromu kako bi se uz moderan parking dobila slika jednog modernog evropskog aerodroma.

Na sastanku je razgovarano i o nastavku aktivnosti na saobraćajnoj deblokadi TK, odnosno o projektima izgradnje auto-cesta i brzih cesta, rekonstrukcije postojećih magistralnih cesta, modernizaciji željezničkog i ostalog drumskog saobraćaja u TK.

Svakako je jedna od tema sastanka bilo i zdravstvo, odnosno implementaciji novog Zakona o konsolidaciji zdravstva.

"Ukazali smo na potrebu rješavanja pitanja i problematike koji se veže uz UKC Tuzla. To se prije svega odnosi na usklađivanje njegovog poslovanja sa zakonom, odnosno usaglašavanje u pogledu osnivačkih prava koja nad UKC-om Tuzlanski kanton dijeli sa Federacijom BiH", zaključio je premijer Halilagić.