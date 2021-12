Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Cijena prasića sve masnija

BANJALUKA, GRADIŠKA - Smanjena proizvodnja, a povećana potražnja pred novogodišnje praznike podiže cijenu prasića u Srpskoj i farmeri očekuju da će cijena prasića do 30 kilograma dostići i šest maraka po kilogramu.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja svinjara RS, za "Nezavisne novine" kazao je da je povećana potražnja podigla cijenu prasića.

"U posljednjih pet dana bilježimo rast cijene, tako da sada prasići do 25 kilograma koštaju 4,5 maraka po kilogramu, dok će pred katolički Božić cijena sigurno preći pet maraka", kazao je Maljčić i istakao da se pred sam kraj godine i pred pravoslavni Božić očekuje dodatni skok cijena.

"Cijena će preći i šest KM po kilogramu. A što se tiče tovnih svinja za klanje, one se kreću od tri do 3,30 KM po kilogramu", kazao je Maljčić. Potražnja je, kako kaže, solidna s obzirom na to da svinja iznad 100 kilograma nema.

Kako je rekao, u poređenju s prošlom godinom situacija je gora, jer su znatno skočili troškovi proizvodnje, dok je cijena nešto malo viša, te da farmeri nemaju skoro nikakvu ekonomsku računicu.

"Postoji neka nada da će iza Nove godine stati ovaj prekomjerni uvoz. Zbog lošeg stanja u ratarstvu farmerima koji rade ratarsko-stočarsku kombinaciju se ne smiješi opstanak", kazao je Maljčić.

Kako je dodao, poljoprivrednici smatraju da je do poskupljenja trebalo doći i ranije jer se pod ovim uslovima proizvodnje i cijenama, kako kaže, ne isplati raditi.

Uzgajivači prasića ovih dana zadovoljno trljaju ruke jer ih očekuje dobra zarada s obzirom na to da cijene ovih životinja, kako se bliže praznici, skaču iz dana u dan.

Dragiša Cvjetković, farmer iz Rogolja i predsjednik Regionalnog udruženja uzgajivača svinja Gradiške, Laktaša, Prnjavora i Srpca, kazao je da je ovogodišnja manja proizvodnja uticala na veće cijene.

"Uvijek su pred praznike povećane cijene prasića. Sada se kreću oko 4,5 KM, a sigurno je da će cijena rasti i u narednim danima, tako da možemo očekivati da će prasići do 30 kilograma dostići i cijenu od šest maraka po kilogramu", kazao je Cvjetković za "Nezavisne novine".

Kako je rekao, ovaj skok cijena neće im mnogo pomoći da se izvuku iz loše situacije, jer, kako kaže, tokom cijele godine svega dva mjeseca imaju dobru potražnju koju prati i dobra cijena.

"Zbog prekomjernog uvoza uglavnom poslujemo na granici rentabilnosti", kazao je Cvjetković.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kazao je da naša tradicionalna potražnja pred praznike podiže cijenu. Po njegovom mišljenju, malo je nezahvalno prognozirati koliko će cijene još da rastu.

Prema njegovim riječima, sadašnja cijena prasića, a računajući impute žitarica i sojine sačme, opet je na donjem pragu rentabilnost, te farmeri ne mogu da zarade.

"Veća cijena bi dobro došla da se farmeri koliko-toliko oporave", zaključio je Marinković za "Nezavisne novine".