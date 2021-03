Poskupjela piletina u BiH: Kilogram filea devet KM, a biće i skuplji

BANJALUKA, TEŠANJ - Cijena piletine u BiH znatno je porasla jer je, kako kažu peradari, na svjetskom tržištu došlo do rekordno visoke cijene hrane za živinu.

"Piletina je u posljednjih nekoliko dana poskupjela za sedam do 10 odsto s tendencijom rasta i u narednom periodu", potvrdio je Predrag Miličić, predsjednik Zajednice živinara RS, koji je ujedno i direktor preduzeća "Agreks" iz Donjeg Žabara.

Kako kaže, kilogram pilećeg fila sada košta i do devet KM.

"Cijene piletine su u rastu, dok cijene jaja još stagniraju, jer očito da tržište još nije spremno da prihvati povećanje cijene jaja", kazao je Miličić i dodao da su veće cijene piletine posljedica upravo enormnog skoka cijena gotove stočne hrane za živinu, a na šta su peradari u izjavama za "Nezavisne" upozoravali još prije mjesec dana.

"Kontinuirano stočna hrana iz dana u dan poskupljuje, berze su jednostavno podivljale, tako da su nama cijene sirovina porasle i više od 50 odsto iznad prosječne cijene", kazao je Miličić.

Dodao je da je sve to uticalo na poskupljenje proizvodnje, a peradarima je, kako kaže, pokvarilo proizvodne kalkulacije.

"Ne možemo godinu dana raditi i proizvoditi minus, a meso se ne može prodavati 30 odsto ispod cijene koštanja", kaže Miličić.

Prema njegovim riječima, sigurno je da će i u narednom periodu doći do većeg skoka cijena piletine, ali i jaja.

I Maid Jabandžić, direktor mesne industrije "Madi" Tešanj, ističe za "Nezavisne" da je posljednjih dana došlo do porasta cijena piletine te da se može očekivati da se rast cijena nastavi i u narednom periodu.

"Došlo je do velikog poskupljenja hrane za živinu, tako da je moralo da dođe i do većih cijena naših proizvoda", kazao je Jabandžić.

Dodao je da je poskupljenje piletine na prostoru BiH praćeno svjetskim trendom stalnog poskupljanja stočne hrane.

"Nadam se da će se to u narednom periodu zaustaviti, ali to niko ne zna, jer mi smo ovdje tako malo tržište i od nas sigurno ništa ne zavisi. Mi pratimo ulazne cijene, pratimo cijene žitarica i kako one poskupljuju, tako smo i mi prisiljeni da podižemo cijenu piletine", kazao je Jabandžić.

Prema njegovim riječima, cijena pilećeg filea na rafovima u marketima iznosi od 8,50 do devet KM, dok cijena bataka iznosi od 3,50 do četiri KM po kilogramu.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja potrošača "Don" Prijedor, ističe da je došlo do poskupljenja mnogih artikala, te da se poskupljenje piletine moglo predvidjeti, ali da je svako povećanje cijena dodatni udar na džep potrošača.

"Dok je došlo do većih cijena goriva, došlo je i do većih cijena osnovnih životnih namirnica, pa samim tim i do veće cijene pilećeg mesa", kaže Marićeva.

Dodala je da je sigurno da peradari nemaju razlog za veće cijene svojih proizvoda jer, kako kaže, sigurno je da mnogi još imaju žitarica iz jesenje sjetve kojima hrane živinu.

Prema njenim riječima, potrošači su upravo ti koji će diktirati kupovinu, te će, kako kaže Marićeva, zbog većih cijena potrošači biti prinuđeni da meso kupuju na grame.

"Veće cijena piletine sigurno su najviše udar na džep penzionera, jer su oni upravo ti koji najviše kupuju ovo meso, a imaju najmanja primanja", zaključila je Marićeva.