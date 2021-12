Prijeti egzodus bh. radnika u Austriju

BEČ, BANJALUKA - Sindikalci i dio poslovne zajednice u BiH plaše se mogućeg egzodusa bh. radne snage u Austriju, a ta zemlja već je objavila koja im zanimanja trebaju u narednoj godini.

Zabrinutost je utoliko veća jer austrijska privreda vapi upravo za onim kadrovima koji im, tradicionalno, dolaze s naših prostora.

Naime, radi se o deficitarnim zanimanjima na osnovu Zakona o zapošljavanju stranaca, za radna mjesta na području cijele Austrije, kao što su medicinske sestre/tehničari, kuvari, moleri, auto-mehaničari, staklari, zidari, bravari, krovopokrivači, elektrotehničari itd.

Na spisku su i inženjeri informacionih tehnologija, tesari, limari, ljekari, zavarivači, građevinski stolari, instalateri i monteri cijevi, optičari, staklari, mesari i drugi. Ukupno, u pitanju je 66 zanimanja.

Egzodus je prava riječ za ono što nas očekuje, smatra Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, koja ističe da će naši radnici i te kako iskoristiti ponudu koja stiže iz Austrije.

"Hoće iskoristiti i to je ono na što smo upozoravali i prije ove situacije izazvane virusom korona, ali i tokom tog perioda. Dakle, postoji strah, onog momenta, kada se otvore granice, da će ljudi bukvalno da bježe. Ne više da idu, nego da bježe. To se stvarno može nazvati egzodusom radne snage. Mislim da je to pogubna činjenica", navela je Vrabičićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

Prema njenim riječima, posebno je zabrinjavajuće kada neka zemlja oglasi potrebu za radnicima, kojih ovdje ima kvalitetnih i vrijednih.

"Oni svima valjaju, samo našim poslodavcima, nažalost, ne valjaju. I samo ovdje nisu plaćeni onako kako bi trebalo da bude", rekla je Vrabičićeva.

Međutim, Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, smatra da je riječ o profilima radnika kojima su i ovdje plate porasle. On se ne plaši da će ti radnici otići.

"Neki su i prije odlazili, neki su ostajali. Ne očekujem nikakva posebna dešavanja. Ta zanimanja su i prije bila deficitarna i kod njih i kod nas", rekao je Trivić za "Nezavisne novine".

Njegovo mišljenje ne dijeli Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH, koji smatra da će radnici svakako odlaziti u Austriju. "Ne da strahujemo, već na to ukazujemo već godinu-dvije. Čak mislim da teško možemo i naći rješenje, izuzev za one stvari za koje se borimo, poput toga da se našoj privredi omogući jeftina energija te smanje doprinosi i porezi", rekao je Vasić za "Nezavisne novine". U pojedinim opštinama, ističe, na sceni je već epidemija odlazaka. "To je ozbiljan problem", naveo je Vasić, ističući da su za radnike sa Balkana, pored Austrije, zainteresovane i Njemačka, Švajcarska itd.