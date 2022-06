Rezervoar goriva ide na 100 evra

ZAGREB - Nakon ovosedmičnog poskupljenja goriva u Hrvatskoj, cijene će sljedeće sedmice još drastično porasti.

Tako će vrijednost svih dizelskih goriva otići gore za 90 lipa po litru, dok će benzin poskupjeti za oko 70 lipa.

Drugim riječima, pun rezervoar dizela od 50 litara, koji sada košta oko 650 kuna, otići će na oko 700 kuna. Prosječan tank benzina, koji sada košta 700 kuna, otići će na 750 ili tek nešto manje od okruglih 100 evra. Plavi dizel bi poskupljenjem od 90 lipa došao na nivo od 10 kuna po litru.

I Dnevnik Nove TV saznaje da će sljedeće sedmice litar dizela drastično poskupjeti - za 83 lipe po litru - te će nova cijena iznositi oko 13,97 kuna. Za litar benzina građani će morati izdvojiti 70 lipa više pa će ih litar koštati 14,56 kuna. Osim toga, poskupjeće plavi dizel i to za 84 lipe. Cijena plavog dizela iznosiće 10,09 kuna.

Podsjetimo, od utorka je osnovni dizel poskupio za 22 lipe po litru i sada košta 13,14 kuna, a premijum se prodaje po 14,51 kunu. Benzin je poskupio tri lipe po litru i sada se prodaje po 13,86 kuna, tj. za 15,33 kune u premijum verziji.

Ekonomski analitičar Damir Novotny komentarisao je stanje s cijenama goriva. Zašto su benzin i dizel toliko jeftiniji u Mađarskoj? Evo kako je to objasnio Novotny.

"Postoje dva tipa nafte kao goriva. Jeftinija se održava na cijeni oko osam kuna (oko 430 forinti). Ovaj kvalitetniji dizel koji koriste suvremena vozila nije toliko jeftin. Mađarska vlada se odlučila odreći trošarina. I tamo najviše kupuju poljoprivrednici. Ovaj moderni dizel kupuju vozači suvremenih vozila i on košta oko 15 kuna. To je politički potez, to nema veze s ekonomijom tog sektora."

Na pitanje hoće li cijena u nekom trenutku preći granicu od 15 kuna, Novotny je rekao: "Nije nemoguće, moguće da se u jednom trenutku kreću između 15 i 20 kuna. Vidjet ćemo kako će tada potrošnja reagirati. Zasad je ona stabilna, ne reagira na tu visoku cijenu." Novotny smatra da je moguće da cijena dosegne i 20 kuna te podsjeća kako je osamdesetih cijena, kad se preračuna, bila i viša te kako je u jednom trenutku tada naglo pala.

