Šef MOL-a: Ukinuti ograničenje cijena gorva izazvaće nestašice

Ograničenje cijena goriva u Mađarskoj bi trebalo ukinuti jer će to "prije ili kasnije" dovesti do nestašica, ocijenio je Žolt Hernandi, glavni izvršni direktor mađarske naftne i gasne kompanije MOL.

Hernadi je rekao, u intervjuu za jednu domaću tv. stanicu kasno u nedjelju uveče, da se Mađarska suočava s "izuzetno opasnom" situacijom jer je ograničenje cijene goriva podstaklo potrošnju, prenosi Rojters.

"To nameće pitanje koliko dugo to može da se radi", rekao je on.

MOL, koji posjeduje najveću mrežu benzinskih stanica u zemlji, ranije je pozvao na postepeno ukidanje limitiranih cijena goriva.

Ograničenjem, uvedenim prošlog novembra, utvrđena je maloprodajna cijena i za benzin od 95 oktana i za dizel na 480 forinti (1,20 dolara) po litru.

Vlada premijera Viktora Orbana uvela je ograničenje, koje će sada trajati do oktobra, kako bi zaštitila potrošače od inflacije koja je dostigla najviši nivo u posljednje dvije decenije, pri čemu limitirane cijene važe samo za vozila sa domaćim registarskim tablicama, što je izazvalo svađu s Evropskom unijom.

MOL je prošlog mjeseca najavio da će vozačima putničkih automobila u Mađarskoj ograničiti kupovinu na 50 litara goriva dnevno na benzinskim pumpama, što je upola manje u odnosu na prije.

Hernadi je rekao da bi Mađarska trebalo upravo sada da pravi zalihe goriva, jer će 65 posto MOL-ovih rafinerije u zemlji biti zatvoreno zbog redovnog održavanja u avgustu, dok njihova rafinerija u Slovačkoj trenutno ne radi, a trebalo bi da bude ponovo pokrenuta 20. jula nakon remonta.

Zbog gorenavedenih razloga, pravljenje zaliha ide sporije nego što je planirano, što znači da će MOL morati da zatraži da se oslobodi dio strateških rezervi goriva u zemlji, dodao je Hernadi.