Sijarto: Pojedine zapadne kompanije pristale da plaćaju gas u rubljama

BUDIMPEŠTA - Dio evropskih kompanija koje uvoze prirodni gas iz Rusije pristao je na šemu plaćanja koju je predložila ruska strana, ali o tome ne govore iskreno, izjavio je ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto.

"Zamolio bih vas da ne širite lažne informacije da navodno postoji zajednički stav Evropske unije koji mi, Mađari, izbjegavamo. To je laž, to nije tako, samo drugi nisu dovoljno pošteni, a međunarodni liberalni mediji gledaju kroz prste njihovom lukavom pristupu. Mi ne želimo da budemo lukavi, mi otvoreno govorimo o tom pitanju. Za nas je normalno da prirodni gas platimo tako da se on isporučuje", rekao je Sijarto.

On je naveo da dio zapadnoevropskih kompanija koje uvoze prirodni gas postupa u skladu sa procedurom plaćanja gasa koju utvrđuje dobavljač, odnosno Rusija, prenose mediji.

"Kako bismo i u budućnosti mogli da kupujemo prirodni gas, kompanije koje uvoze prirodni gas - ne zemlje, nego kompanije, treba da otvore dva računa u Gasprombanci, koja nije pod sankcijama, jedan u evrima ili dolarima i drugi u rubljama. I mi ćemo to uraditi, kao i drugi, naglašavam, kao i drugi. Dakle, nije istina da su drugi to odbili", istakao je mađarski ministar.

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je ranije da je zemlja spremna da plaća ruski gas u rubljama, dok je Sijarto naglasio da se prekid isporuka iz Rusije u Bugarsku neće odraziti na tranzit u Mađarsku.