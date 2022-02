Sjeverna Makedonija ukida plaćanje poreza na plate u IT sektoru

SKOPLJE - Koliko je IT važna grana privrede i razvoja jedne zemlje pokazuje i činjenica da je Vlada Sjeverne Makedonije odlučila da ukine poreze na plate u IT sektoru do 2023. godine i to sa ciljem da podstaknu mlade da rade u ovoj industriji.

Potvrdio je ovo i premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski, koji je kazao kako do 2023. godine predviđaju smanjenje poreza na dohodak građana u IT sektoru i to sa 10 na nula posto, "što će mladima biti snažan poticaj da se više fokusiraju na ovaj sektor, gdje je iz dana u dan potrebno sve više radnika".

Osim ukidanja poreza na plate, premijer je najavio i da njegova vlada planira niz poticajnih mjera u IKT sektoru, kao što su poresko oslobađanje za prekvalifikaciju, obuku, doobuku u kompaniji te oslobađanje od poreza troškova za licence u IT industriji.

Finansijska podrška Vlade perspektivnim kompanijama i startupima u IKT sektoru će, kako je kazao Kovačevski, i dalje rasti, a svjestan je i da ova oblast ima dobru perspektivu za razvoj i sigurnu karijeru mladih, ali i za razvoj ekonomije i rast životnog standarda u zemlji.