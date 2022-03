Srbija razrađuje varijante za slučaj prekida isporuke nafte

BEOGRAD - Razrađuju se varijante za slučaj prekida isporuka nafte za NIS Jadranskim naftovodom (JANAF), saopštilo je danas Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije.

Kako je navedeno, obezbjeđivanje stabilnog snabdijevanja naftnim derivatima je prioritet za Ministarstvo energetike, koje analizira sve varijante i rješenja za obezbjeđivanje sigurnog snabdijevanja domaćeg tržišta u slučaju prekida isporuke sirove nafte JANAF-om.

Trenutno se analiziraju mogući pravci snabdijevanja sirovom naftom i naftnim derivatima iz terminala i rafinerija u okruženju, kao i raspoložive pravne, po-slovne, logističke i tehničke mogućnosti za uvoz siro-ve nafte i derivata putem cjevovoda, željeznicom, cisternama i rječnim transportom, odnosno kroz luke, kažu u Ministarstvu.

Takođe, sagledavaju se efekti promjena u načinu snabdijevanja na rad domaćih rafinerijskih kapaciteta, mogućnosti korištenja domaće nafte i povećanja rezervi nafte i derivata u skladištima, kako bi se što adekvatnije odgovorilo na moguće prekide isporuke naftovodom JANAF.

Pored toga, biće sagledane sve mogućnosti da se snabdijevanje JANAF-om produži, uz preduzimanje mjera za stvaranje rezervi za premošćavanje mogućih poremećaja.

Transport sirove nafte u Srbiju obavlja se prije svega cjevovodnim putem, odnosno naftovodom JANAF, koji povezuje luku Omišalj s transpornim sistemom JP Transnafta, odakle se otprema do rafinerija u Novom Sadu i Pančevu.

Srbija je, u očekivanju potvrde da snabdijevanje naftom neće biti ugroženo sankcijama EU i prekidom isporuka preko Jadranskog naftovoda, povećala zalihe sirove nafte i derivata, a preduzete su i druge mjere kako srpsko tržište ne bi bilo ugroženo, izjavio je danas pomoćnik ministarke energetike Raša Kojčić.

"Povećali smo zalihe sirove nafte i derivata. Čekamo da dobijemo potvrdu da će Jadranski naftovod nastaviti da funkcioniše normalno, što je najbolja opcija. Isto tako preduzeli smo mere kako snabdevanje srpskog tržišta derivatima ne bi bilo ugroženo", rekao je on.

U Ministarstvu razmatraju sve mogućnosti u slučaju da dođe do prekida isporuka sirove nafte Jadranskim naftovodom do NIS Rafinerije nafte u Pančevu,

"Usled najavljenog prekida isporuke, razmatraju se sve mogućosti, kako pravne tako i logističke, prevashodno da se nastavi saradnja s Jadranskim naftovo-dom i da se nastavi isporuka sirove nafte Rafineriji nafte u Pančevu", rekao je on.

Dodao je da se razrađuju i svi mogući scenariji, rješe-nja i varijante, ukoliko bi došlo do prekida isporuke tim naftovodom.

"Uzeli smo u obzir sve luke u bližem i širem regionu, prevashodno morske - Bar, Ploče, Zadar, Omišalj i Rijeku na Jadranskom moru, kao i Solun, Burgas i Kon-stancu. Bitno je da se dopreme sirova nafta i derivati morskim putem, a zatim se razrađuju opcije tran-sporta od tih luka do naših skladišta", objasnio je Kojčić.

U daljoj dopremi od luka razmatraju se mogućnosti rječnog i željezničkog transporta, kao i transporta cjevovodima i drumom.

"To je sve uzeto u obzir kako bismo spremno dočekali u slučaju da dođe do prekida isporuke", rekao je on.

Dodaje da se Ministarstvo pobrinulo da sigurnost snabdijevanja ne bude ugrožena, te da se obezbijede dovoljne količine derivata za tržište Srbije.

"Treba sačekati da dobijemo zvanična tumačenja od EU tog četvrtog paketa sankcija", rekao je Kojčić.

Vlada je uvela ograničenja za maloprodajne cijene nekih derivata i smanjila akcize.

Kojčić kaže da su to mjere koje su učinjene da bi se obezbijedila sigurnost snabdijevanja i zaštitio domaći potrošač.

Jadranski naftovod saopštio je da sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu obuhvataju i ugovor o transportu sirove nafte sklopljen sa srpskom kompanijom NIS, te da ako ne dođe do promjena taj ugovor neće moći dalje da realizuje od sredine maja ove godine, pa sve dok sankcije budu na snazi.