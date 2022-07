Srbija uskoro dobija nove milionere, poznata mjenjačnica vratila ukradene bitkoine

Desetine Srba koji su prije 10 godina, kada je čitavo tržište kriptovaluta i dalje bilo "ispod radara", trgovali na tada najvećoj mjenjačnici Mt.Gox će u bliskoj budućnosti postati milioneri.

Naime, u februaru 2014. godine mjenjačnica je ugašena nakon što je hakovano 850.000 bitkoina, koji su u tom trenutku vrijedjeli oko 500 miliona dolara, a prema saopštenju stečajnog upravnika od 6. jula ove godine uspješno je vraćeno oko 140.000 bitkoina. Trenutna vrijednost vraćenih bitkoina je (ako uzmemo cijene koingeka na dan 13. jul) oko 2,32 milijarde dolara.

Kako Blic Biznis nezvanično saznaje od izvora upućenih u dešavanja na tržištu kriptovaluta, među korisnicima usluga Mt.Goxa bilo je i značajan broj Srba koji su najpoznatiju kriptovalutu kupovali 2014. godine, kada se cijena jednog bitkoina kretala ispod granice od 1.000 dolara, ali i ranije po cijenama od 100 dolara i manje.

"Bitno je da se napomjene da je u to vrijeme Mt.Gox držao oko 70 odsto svih iskopanih bitkoina na tržištu, i da je to bio jedini validan način da se trguje kriptom. Povraćen novac će se dijeliti po prinicpu "bazena" (pulla), i priča se da će se svim korisnicima, makar u prvoj rundi, vratiti oko 20 odsto onoga što su imali u trenutku gašenja, priča sagovornik.

"Te 2014. godine i ranije, nije bilo velikih investitora i milionera u kriptu, već su to uglavnom bili programeri, entuzijasti pa čak i gejmeri. Čest je bio slučaj da se kao nagrada na nekom turniru u nekoj takmičarskoj video-igri dijele bitkoini. Oni će svi imati milione na računima sada, kaže on dodajući: "Postoji značajan broj Srba koji su s pucanjem Mt.Goxa ostali bez svog kripta. Da se razumijemo to nije milion na milion, već su ti ljudi bitkoine kupovali, u poređenju sa sadašnjim momentom, bud zašto".

Pismo stečajnog upravnika

Povjerilac ugašene berze i mjenjačnice za kriptovalute Mt.Gox bliži se otplati, navodi se u pismu japanskog stečajnog upravnika za kupovinu preduzeća od 6. jula.

Povjerenik sada od bivših korisnika traži da se registruju na mreži i navedu kako žele da budu isplaćeni. Kada tačno i koliko će ljudi biti isplaćeni nije navedeno u pismu, ali kako je sagovornik istakao za "Blic Biznis" to bi moglo da bude već početkom avgusta.

"Poverenik je držao zalihe od 141.686 bitkoina, kao i gotovinu i Bitkoin keš od septembra 2019. piše u prethodno objavljenim dokumentima, prenosi Blumberg.

Takođe je rečeno da se potraživanja ili transferi od kraja avgusta neće prihvatati, dokle god ova prva runda isplata ne završi na siguran način, stoji u pismu.

Šta će biti sa tržištem?

Kako se radi o velikom broju bitkoina, brojni investitori globalno su zabrinuti da bi rasprodaja koja će potencijalno uslijediti nakon što korisnici dobiju nazad bitkoine.

"Korisnici će dobiti bitkoin, a neki će ih odmah prodati, rekao je Aron Braun, investitor koji piše za Blumberg. "To neće biti značajno u poređenju sa ukupnim obimom trgovanja bitkoinima, ali bi moglo da uplaši druge". Tako da opasnost od rasprodaje postoji, i ona bi mogla da inicira dalji pad na tržištu.

Ipak, strahovi mogu da ispostave neosnovanim jer je veliki broj kreditora već prodalo svoja potraživanja od Mt.Goxa. Grupe kao što su Fortres investment grup nudile su povjeriocima prevremenu isplatu, piše portal kriptoslejt.

Takođe, najvjerovatnije je da će se sredstva od prodaje ovih bitkoina samo prenamijeniti u investicije u druge kriptovalute, kao što itirjum. Kako kažu stručnjaci, pre 2014. godine nije bilo mnogo alternative bitkoinu na tržištu, a sada postoje hiljade valuta u koje može da se investira.

Da se desi da se pun fond povraćenih bitkoina proda, i da za sobom povuče i druge investitore da urade isto, vrlo je vjerovatno da bi bitkoin završio ispod 10.000 dolara.