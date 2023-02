Stručnjaci se nadaju dodatnom padu cijena goriva u BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Na radost vozača, cijene goriva u Srpskoj juče su pale i do 15 odsto, a stručnjaci se nadaju da ovo neće biti kraj pojeftinjenjima, iako to zavisi od brojnih faktora.

Naime, sada se cijene dizela kreću između 2,68 do 2,79 KM, dok se benzin na pumpama može naći od 2,39 do 2,57 KM.

Ove cijene potvrdio je za "Nezavisne novine" Jovica Vučković, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske. "Došlo je do pada cijenu u prosjeku za 10 do 15 feninga", kazao je on.

Iako je gorivo proteklih sedmica išlo ka gore, unazad nekoliko dana je došlo do pojeftinjenja, te se sada može reći da su se cijene vratila na staru vrijednost, prije zadnjih poskupljenja. Na većini pumpi juče su se mogle vidjeti niže cijene nego dan prije, te u skladu s tim, sada litar dizela košta oko 2,7 KM, a litar benzina oko 2,5 KM.

Edhem Bičakčić, stručnjak za energente, naveo je da se tačan razlog ovog pada cijena još ne zna.

"Cijene naftnih derivata, pa i goriva u Bosni i Hercegovine zavise od tržišne cijene u Evropi, a tržišna cijena u Evropi zavisi od ponude i potražnje", kazao je Bičakčić.

Nije ovo jedino što utiče na krajnju cijenu goriva na pumpama, jer pored ovog, kako objašnjava, uticaj ostavljaju i efekti sprovođenja embarga na rusku naftu, te i ostale aktivnosti koje sprovodi Evropska unija.

"Sve ovo se direktno odražava na tržište", ističe on.

Ističe da ovo smanjenje cijene nije moglo doći u boljem momentu, dovodeći ovo u vezu sa niskim temperaturama koje su zahvatile većinu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

"Izgleda da je neko na tržište izbacio povećane količine ovih derivata koje su rezultirale smanjenjem cijene. U svakom slučaju pozitivna stvar", kaže Bičakčić.

Kako naglašava, ako bi došlo do otopljavanja, moglo bi se očekivati da cijene počnu još da padaju, a pod uslovom da nešto drugo ne bi uticalo na tržište. Iako je cijena goriva niža ako gledamo unazad nekoliko dana, ako poredimo ovaj period sa istim periodom prošle godine, vidimo da je i dalje cijena goriva viša za oko 30 do 40 feninga.

"Razlog skupljeg goriva, odnosno svih naftnih derivata je svakako rat u Ukrajini, a nakon toga embargo na ruski gas i naftu. Ovo je direktno uticalo na cijene na tržištu", kaže Bičakčić.