Svinjetina nakon praznika jeftinija 30 odsto

BANJALUKA – Vaskrs, 1. maj i Đurđevdan bili su povod da farmeri dignu cijene svinjetine u nebesa i tako iskoriste praznično vrijeme da zarade više nego obično.

Međutim, cijena svinjetine unazad nekoliko dana pala je za oko 30 odsto, potvrdio je predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Mišo Maljčić.

Govoreći o cijeni po kilogramu žive vage, Maljčić je istakao da prasići teški do 30 kilograma sada koštaju od pet do šest KM, prenosi Capital.ba.

Oni teži, do 50 kilograma, kreću se od 4,5 do pet KM, dok tovljenici koštaju od 3,30 do 3,50 KM po kilogramu.

Maljčić je podsjetio da je cijena prasića pred pravoslavni Vaskrs dostigla devet KM i da je postojala tendencija da dođe do još većeg poskupljenja.

Ipak, kako objašnjava, nakon Đurđevdana došlo je do pada cijene svinjetine. Kao razlog tome on je naveo veću ponudu od potražnje, a nije isključio ni mogućnost da su se građani u Republici Srpskoj posljednih godina pomalo odvikli od slavlja.

S obzirom na cijenu kukuruza, on je dodao da je za uzgajivače svinja trenutna cijena nerentabilna.

Osim pada cijene svinjetine, dobra vijest za džepove građana jeste i najava da će piletina u Bosni i Hercegovini pojeftiniti. Mediji su juče objavili da bi cijena piletine uskoro trebala da bude niža za do deset odsto. Kao razlog su naveli odobrenje uvoza kukuruza iz Srbije po jeftinijim cijenama i do 100 KM po toni.