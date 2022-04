Tanka ponuda diže cijenu ribe

BANJALUKA, BIJELJINA - Manjak ribe na tržištu, ali i povećana potražnja podigli su cijene ove namirnice, a kako naši sagovornici iz ribarskog sektora ističu, i u narednim mjesecima očekuje se dodatno poskupljenje.

Naime, Zoran Tepić, direktor firme "Tropik ribarstvo - ribnjak Janj", kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da se bilježi rast cijene ribe u posljednje vrijeme.

"Ali u odnosu na druge prehrambene namirnice, riba i riblji proizvodi nisu toliko značajno poskupjeli", kazao je Tepić i dodao da su cijene u porastu za sedam do 15 odsto, zavisno od proizvoda.

"Ono što je izvjesno je da i u drugoj polovini godini, odnosno od maja, juna, očekujemo nešto 'značajnije' cijene", pojasnio je Tepić i dodao da, ukoliko se desi da dođe do rasta cijene električne energije, te ostalih ulaznih sirovina, sigurno je će rast cijene ribe biti na visokom nivou.

Kako je rekao, oni svu ribu koju proizvedu prodaju u kratkom roku.

"Budući da smo mi preduzeće koje izvozi ribu, ali snabdijeva i domaće tržište, definitivno je da prodamo svu ribu koja nam biološki stigne za prodaju, odnosno do konzumne veličine", kazao je Tepić.

Pojasnio je da od početka godine imaju mnogo više zahtjeva za kupovinom, ali kako kaže, nemaju dovoljne količine, jer ne mogu proizvesti ribe u skladu sa zahtjevima.

Kako je rekao, očekuju da ova godina bude povoljnija za proizvodnju, dodajući da je trenutna cijena oslića od 7,50 do 10 KM po kilogramu, pastrmke od 9,50 do 11 KM, šaran košta i do devet maraka po kilogramu.

Darko Lazić, vlasnik ribarnice "Darko" iz Bijeljine, kazao je da tanka ponuda, a velika potražnja dižu cijene ribe.

"Veliki problem nam predstavlja manjak ribe na tržištu zbog loše proizvodnje. A u ovom periodu bilježimo povećanu potražnju budući da je u toku vaskršnji post", kazao je Lazić i istakao da u narednom periodu očekuju dodatni skok cijena jer je slaba proizvodnja, a uvoza nema.

Pojasnio je da su svi troškovi vezani za njihovo poslovanje poskupjeli pa zbog toga i ne čudi da su i veće cijene ribe.

Iz ribarnice "Peco fiš" iz Banjaluke kazali su da je u odnosu na prošlu godinu došlo do rasta cijene ribe, ali i da se bilježi i smanjenje ribljeg fonda.

"Vjerovatno ribnjaci nisu poribljavani, tako da je došlo do toga da se proizvodnja ribe smanji, a sve je to uticalo da cijene ove hrane budu veće nego ranije", kazali su u ovoj ribarnici i istakli da oslić košta sedam maraka, pastrmka od 11 do 15 KM, kilogram šarana je 10 KM.

Banjalučanka Maja S. rekla je da je ponuda ribarskih proizvoda u ribarnicama odlična, ali da su cijene ipak visoke.

"Sada, kada je u toku post, ponuda je izvanredna. U svakoj ribarnici ima po nekoliko vrsta riba, a ja s vremena na vrijeme mogu priuštiti pastrmku, jer je volim. Iako bi riba trebalo da bude češća u ishrani, to nam skroman budžet ne dozvoljava", kazala je ona.

Cjenovnik ribe (po kilogramu)

Šaran: 9-10 KM

Pastrmka: 11-15 KM

Oslić: 7-10 KM

Amur: 8 KM