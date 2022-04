Teroristi neće moći računati na kriptovalute

BANJALUKA - U Nacrtu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, koji je u srijedu utvrdila Vlada RS, definisani su pojam virtuelnih valuta, ali i način borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma ovim valutama.

Mišljenja stručnjaka su podijeljena - dok jedni smatraju da je i te kako potrebno regulisati ovu oblast, drugi su skeptični.

Armin Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ističe da su nastojanja Vlade Republike Srpske ispravna te da to može biti i preventivni i represivni vid prema onima koji planiraju zloupotrijebiti kriptovalute.

"Na ovaj način želi se pokazati da se neće tolerisati zloupotrebe virtuelnih valuta, to je dobar potez i možda i prvi primjer na našem području, što će sigurno u budućnosti raditi i drugi nivoi vlasti", rekao je Kržalić za "Nezavisne novine".

Međutim, Marko Đogo, predsjednik Sekcije za bankarstvo u Udruženju ekonomista RS - SWOT, za "Nezavisne novine" ističe da je takav zakon nepotreban te da je tržište kriptovaluta trebalo ostaviti neregulisanim.

"Mehanizam na koji kriptovalute funkcionišu onemogućava učešće u nadzoru tog tržišta. To će biti jako teško sprovesti. Ja mislim da su kriptovalute budućnost u monetarnom sistemu, bez obzira na to koliko se države i centralne banke protivile korištenju kriptovaluta. Novac uvijek prolazi kroz faze razvoja, a ovo se čini kao buduća faza, koju su priželjkivali mnogi veliki ekonomisti. Čini mi se da borba da se to tržište reguliše predstavlja borbu protiv vjetrenjača", rekao je Đogo.

Zora Vidović, ministarka finansija Srpske, navela je da je utvrđen Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti te pojasnila šta je cilj.

"Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi uspostavljanja preventivnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zloupotrebom transakcija s virtuelnim valutama i depozitarnim uslugama novčanika", pojasnila je Vidovićeva.

U nacrtu je navedeno da virtuelna valuta nema pravni status novca ili valute, ali se može kupovati, prodavati, razmjenjivati, prenositi i čuvati elektronskim putem. Kako se ističe, Komisija za hartije od vrijednosti RS treba da vrši nadzor.

"Komisija je nadležna da nadizire usklađenost poslovanja sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te da preduzima potrebne mjere u vezi s tim propisima nad licima koja su osnovana u Republici Srpskoj da pružaju usluge razmjene virtuelnih valuta ili depozitarne usluge novčanika, kao i nad subjektima sa sjedištem izvan RS, a koji putem ogranka pružaju te usluge u RS", navodi se u ovom nacrtu.

Pritom, lice koje pruža usluge razmjene virtuelnih valuta ili depozitarne usluge novčanika dužno je da u roku od 30 dana od dana osnivanja dostavi Komisiji obavještenje o pružanju tih usluga zajedno s opisom mjera unutrašnje kontrole radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

"Ako lice koje pruža uslugu razmjene virtuelnih valuta u svom poslovanju ne preduzima mjere i radnje definisane propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na njega se na odgovarajući način primjenjuju kaznene odredbe", piše u nacrtu.

U ovom nacrtu se, između ostalog, navodi da Srpska i drugi organ javnog sektora ne garantuju za vrijednost virtuelnih valuta i ne snose odgovornost za bilo koju eventualnu štetu i gubitke koje korisnici virtuelnih valuta pretrpe.