Top poznati brendovi koji ne mogu lako da napuste Rusiju

Invazija na Ukrajinu navela je mnoge zapadne brendove da izbjegavaju Rusiju, tj. da obustave svoja poslovanja u toj zemlji.

Ali, neke kompanije i dalje imaju otvorene prodavnice u Rusiji i kažu da nisu u mogućnosti da ih zatvore. Marks and Spencer, Burger King i hotelske grupe Marriott i Accor - svrstavaju se među one koje su "ograničene" kompleksnim ugovorima o franšizi, i to ih sprečava da se povuku.

Firme su angažovale, odnosno "outsourceovale preko trećih lica" ruska preduzeća i ne posjeduju operacije koje nose njihovo ime. Zajedno, kompanije imaju skoro hiljadu otvorenih prodajnih mjesta u Rusiji.

M&S ima 48 prodavnica, Burger King, ima 800 otvorenih restorana, dok Marriott i Accor imaju 28 i 57 otvorenih hotela. BBC prenosi da su brendovi "zaključani" u legalnim ugovorima o franšizi, što im otežava uklanjanje svog imena sa glavnih ulica i iz tržnih centara u Rusiji.

Mnoge zapadne firme imaju takve sporazume decenijama. Na primjer, prodavnicama Marks and Spencer upravlja turska kompanija FiBA, koja od 1999. drži prava na prodaju proizvoda tog trgovca širom istočne Evrope.

Ipak, maloprodajni gigant je rekao da je obustavio isporuke svoje robe FiBA, kao odgovor na rat.

U međuvremenu, vlasnik Burger Kinga, Restaurant Brands International, takođe je rekao za britanski servis da njegove restorane vode primaoci franšize. "Ovi dugogodišnji pravni sporazumi se ne mogu lako promijeniti u doglednoj budućnosti", navode.

Ali, evo šta mogu da urade:

Accor, koji ima 57 brendiranih hotela u Rusiji i 3.500 zaposlenih tamo, obustavio je sva buduća otvaranja hotela i zaustavio usluge i distribuciju hotelima pogođenim sankcijama.

Burger King preusmjerava svoj profit od franšiznih operacija u Rusiji na humanitarne napore.

Marriott i IHG Hotels & Resorts, od kojih svako ima po 28 hotela koji posluju u Rusiji pod svojim brendom, takođe su zaustavili razvoj hotela i investicije, i zatvorili svoje korporativne kancelarije - koje sami posjeduju i tako imaju kontrolu - u Moskvi.

M&S je obećao više od 1,5 miliona funti za podršku izbjeglicama i donira 20.000 kaputa i termo opreme.

Podsjećamo, nasuprot njima, mnogo zapadnih kompanija je napustilo Rusiju od početka kriza u Ukrajini.

(Telegraf Biznis)