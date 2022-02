U Srpskoj najtraženiji radnici kojih je najviše na birou

BANJALUKA - Tokom prošle godine u Republici Srpskoj najveća potražnja na tržištu rada je bila za diplomiranim ekonomistima, pravnicima, te profesorima razredne nastave.

Potvrdili su ovo za "Nezavisne novine" iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske (ZZ RS), te navode da su građani s ovim zanimanjima i najmnogobrojniji na evidenciji nezaposlenih.

"Analize pokazuju da su poslodavci koji traže zapošljavanje finansijskih radnika i diplomiranih ekonomista te diplomiranih pravnika zastupljeni u gotovo svim djelatnostima, što opravdava činjenica da u okviru svake firme imamo potrebu za zapošljavanjem lica pomenute struke s jedne strane, a s druge strane imamo priliv lica iz struke obrazovnog sistema", rekli su iz ZZ RS.

Kako ističu, poslodavci su bili zainteresovani i za profesore matematike i fizike, profesore informatike, diplomirane farmaceute, ljekare, te inženjere elektrotehnike i dr., a njih je, navode, i najmanje na listi onih koji traže posao. Naime, što se tiče srednje stručne spreme, poslodavci su najviše iskazali interes za zapošljavanjem ekonomskih tehničara, medicinskih sestara - tehničara, operatera na računaru, te mašinskih tehničara.

"Kada je u pitanju treći stepen stručne spreme, najviše je zaposleno lica sljedećih zanimanja: prodavac, konobar, vozač teretnih vozila, bravar, obućar, te zavarivač", rekli su iz ZZ RS.

Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, za "Nezavisne novine" kaže da se u posljednjih 15 godina skoro uduplao broj zaposlenih s visokom stručnom spremom.

"Međutim, produktivnost po zaposlenom je bilježila minimalan rast, što ukazuje da nismo valorizovali znanje kadrova koje smo zapošljavali. I tu vjerovatno možemo konstatovati da smo dominantno zapošljavali ljude s društvenih nauka, što u konačnici nije rezultiralo rastom ekonomije, već rastom javne potrošnje. Neadekvatne politike zapošljavanja i obrazovanja u kombinaciji s problemima upravljanja u javnoj upravi i preduzećima sada dolaze na naplatu", istakao je Aćić.

Kako naglašava, ne treba zanemariti ni to da privatni i realni sektor u prethodnom periodu nisu bili dovoljno aktraktivni iz aspekta visine plata i uslova rada.

"To se rapidno mijenja i vjerujemo da će u narednim godinama najbolji kadrovi upravo ići prema poslodavcima koji će nuditi bolje plate i uslove rada, odnosno prema privatnom sektoru. Ipak, tu imamo još jedan problem. Sistem vrednovanja rada u javnom sektoru je dekadentan i destimulativan za ljude koji su ambiciozni i teže boljim rezultatima rada. S rastom plata i uslova rada u privatnom sektoru, odliv najkvalitetnijeg kadra iz javnog u privatni sektor je izvjestan", kazao je Aćić.

Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, za "Nezavisne novine" kaže da poslodavci najviše potražuju navedena najtraženija zanimanja upravo preko Zavoda za zapošljavanje.

"S druge strane, inženjerska zanimanja i zanimanja u IT sektoru, a s obzirom na to da je to deficitarno zanimanje, poslodavci još tokom studiranja privlače kako bi nastavili odmah nakon diplomiranja raditi u njihovim firmama", rekao je Radivojac.

Za 4,7 odsto više zaposlenih prošle godine

S evidencije nezaposlenih Zavoda zaposleno je 31.289 lica, a što je za 4,7 odsto ili 1.410 lica više u odnosu na 2020. godinu, kada je bilo zaposleno 29.879 lica, navode iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. "U toku 2021. godine od strane poslodavaca objavljeno je 3.138 oglasa za zapošljavanje 9.569 radnika", rekli su iz Zavoda.