Uber izgubio 5,9 milijardi dolara

Uber je ostvario gubitak od 5,9 milijardi dolara, uglavnom zbog svojih udjela u drugim kompanijama. Kompanija je saopštila da je skoro sav gubitak rezultat pada vrijednosti investicija u preduzeća, uključujući kineski Didi i Grab iz jugoistočne Azije.

Uprkos gubitku, Uber je istakao napredak nakon uticaja pandemije. To je uslijedilo pošto je kompanija saopštila da je broj obavljenih putovanja porastao za 18% za tri mjeseca do kraja marta, u poređenju sa istim periodom prošle godine. To je pomoglo da njen prihod poraste za 136%. Na neto osnovi, gubitak Ubera u prvom kvartalu porastao je na 5,9 milijardi dolara sa 108 miliona dolara prije godinu dana, podstaknut padom vrijednosti udjela u drugim preduzećima od 5,6 milijardi dolara, prvenstveno u kineskoj kompaniji Didi za prevoz putnika.

Međutim, Uber ima dovoljno novca da zadrži te gubitke i sačeka bolje vrijeme da ih proda, prenosi Pcpress.rs.

U 2016. godini, dok se suočio sa oštrom konkurencijom u Kini, Uber je prodao svoje poslovanje u drugoj po veličini ekonomiji na svijetu Didi u zamjenu za 18% udela u kompaniji sa sjedištem u Pekingu. Procena Didi-ja na američkom tržištu pala je za više od 80% od njegovog debitovanja od 4,4 milijarde dolara na Njujorškoj berzi prošlog ljeta. U decembru je kompanija objavila planove da skine svoje akcije sa Njujorške berze i premjesti svoju listing u Hong Kong.

U 2018, kada su obje firme još uvjek bile u privatnom vlasništvu, Uber je prodao svoja preduzeća u jugoistočnoj Aziji Grab-u za 27,5% udjela u kompaniji sa sjedištem u Singapuru. Grab-ove akcije su naglo pale u svom debiju na njujorškoj Nasdaq platformi za trgovanje u decembru prošle godine. Njena berzanska procjena je pala za skoro 75%, što je bio najveći pad kompanija iz jugoistočne Azije ikada u SAD.