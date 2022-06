Veća potražnja za rentakarom, ali i cijena iznajmljivanja

BANJALUKA - Za iznajmljivanje automobila u Republici Srpskoj, odnosno rentakar, trenutno je potrebno izdvojiti u prosjeku 15 KM više nego na početku godine. Cijenu diktira tip vozila, pa se polovni četvorotočkaš, u zavisnosti od regije u Srpskoj, može iznajmiti za 30 KM, dok je cijena za nova vozila i do 100 KM po danu, kažu iz rentakar kuća u Republici Srpskoj. Ističu da je potražnja izuzetno velika, a da u najvećoj mjeri dijaspora iznajmljuje automobile.

U Banjaluci cijena iznajmljivanja vozila, da li jednodnevna ili višednevna, gotovo da se ne može naći ispod 50 KM.

Iz jedne banjalučke rentakar kompanije za "Nezavisne novine" navode da su bili prinuđeni podići cijene, jer su, kako ističu, cijene goriva podivljale, a promijenjen je i iznos registracije vozila. Kada se na to dodaju pune polise i održavanje automobila, kažu, bilo je nemoguće izbalansirati cijene.

Dodaju da od vrste vozila zavisi koliko će koštati poskupljenje.

"Ako je neko vozilo bilo nekih 50 KM, sada vjerovatno ne može ići ispod 65 KM ili 70 KM. Kod nas su sva vozila nova, do pet godina starosti. Većina tih vozila se mora održavati u ovlaštenom servisu, pa smo prinuđeni da zbog garancije i servisa, koji vuku poskupljenja, i mi to radimo. Jednostavno, imamo puno više ulaganja da spremimo auto, da li to bila neka mala fabija ili neko novo ekskluzivnije vozilo. Prinuđeni smo, jer se nama nameću troškovi, ne možemo održati istu cijenu kao prošle godine", poručili su za "Nezavisne novine".

Iz rentakara TOP iz Banjaluke kažu da nisu mijenjali cijene i da po danu u prosjeku i dalje iznajmljuju za oko 50 KM, ali da je tokom ljetnog perioda cijena nešto viša.

Iz banjalučkog rentakara AT dodaju da je potražnja nikad veća.

"Potražnja je ogromna. Jedan auto srednje klase je 50-60 KM, a bolje klase od 70-80 KM", istakli su za "Nezavisne novine".

Cijena iznajmljivanja vozila u Prijedoru zavisi od godišnjeg perioda.

Pošto je ljeto, posao ide dobro, ali nije bilo većeg poskupljenja, naglašavaju iz rentakara "RAL auto" iz Prijedora.

"Uklopili smo se u najnižu cijenu koju smo mogli. Ona je 40 KM, a sve zavisi i od toga na koliko dana se iznajmljuje automobil. Ako bi se uzeo na više dana, onda je auto koji je 2013. godište 45-50 KM", kažu iz ove kompanije.

Potražnja je velika i na području Bijeljine i Brčkog.

Iz rentakara CN Brčko ističu da je to sve zahvaljujući dijaspori. Cijena i u ovom dijelu Republike Srpske, baš poput drugih regija, zavisi od vrste vozila, ali i od perioda iznajmljivanja.

"Cijena zavisi od vozila, tako da se kreće od 30 KM pa naviše. Ako je u pitanju bolje vozilo, onda je skuplje nekih 10 KM. Ali obično iznajmljujemo na duži period. U ovoj godini nisam poskupljivao, jer su ljudi kojima izdajemo vozila naše stalne mušterije. Za ubuduće ne znam, jer je sve poskupjelo. A u Brčkom je mnogo kolega povećalo cijene", kažu za "Nezavisne novine" iz rentakara CN iz Brčkog.

Dijaspora je, kada govorimo o ovom pitanju, okupirala i jug Srpske. Za iznajmljivanje vozila u Trebinju potrebno je izdvojiti između 50 i 100 KM.

"Mi obično ne iznajmljujemo jednodnevno kada je sezona. Dužina najma diktira cijenu, kao i vrsta automobila, da li želite manuelni ili automatik, da li želite sa više sjedišta, cijena ide od oko 30 evra pa do 50 evra. To su okvirne cijene", kazali su iz jedne trebinjske rentakar kuće.