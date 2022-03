Vidović: Očekujem da bude nastavljen trend povećanja plate

BANJALUKA - Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je Srni da su mjere Vlade Srpske doprinijele kontinuiranom povećanju prosječne plate, te očekuje da ovaj trend bude nastavljen.

"Plate moraju biti povećane jer značajno raste inflacija - sa 6,2 u januaru došli smo na 7,3 odsto u februaru. Inflacija raste u svim zemljama, negdje više negdje manje, a mi smo na nižoj ljestvici, ali i ovaj udar inflacije nas potresa u Republici Srpskoj s obzirom na našu veličinu", rekla je Vidovićeva.

Ona je dodala da će se raditi na povećanju plata u javnom sektoru, ali da se očekuje od poslodavaca da to isto učine i u realnom sektoru, uz određenu podršku Vlade Srpske.

Navodeći da je prosječna februarska plata u Srpskoj iznosila 558 evra, Vidovićeva je podsjetila da je to povećanje rezultat mjera Vlade Srpske koje se odnose na značajno smanjenje obaveza poslodavaca.

"Smanjili smo porez sa 10 na osam odsto, neoporezivo je hiljadu KM i u značajnoj mjeri smo smanjili doprinos za zdravstveno osiguranje tako da smo doprinose sa 32,8 sveli na 31 odsto", navela je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, Vlada Srpske je sa stanovišta budžeta dala maksimalan doprinos povećanju plata.

"Iz budžeta smo usmjerili dio poreza na dohodak direktno za plate radnika i za sve radnike u Srpskoj to povećanje je iznosilo 16 KM mjesečno. Možda pojedinačno to nije visoka cifra, ali za 280.000 radnika to je ipak značajno", istakla je Vidovićeva.

Ona je naglasila da je Vlada zadržala stare i uvela nove subvencije za podršku privrednim subjektima, da sufinansira nabavku novih tehnologija za šta će iznos od 15 miliona KM vjerovatno biti uduplan jer imaju veliki broj zahtjeva koje ne žele odbiti, a slično će biti i sa izdvajanjima za nabavku tehnologija u poljoprivredi.

"I dalje vraćamo poreze i doprinose na povećanje plata, što znači da svim poslodavci u realnom sektoru koji povećaju platu biće im vraćeni porezi i doprinosi, košta ih samo neto povećanje plate. Prošle godine isplatili smo više od 15 miliona KM za to, a ove godine očekujemo i više. Za novozaposlene radnike za prvu godinu Republika Srpska snosi troškove plata. Sve to na određen način trebalo bi da doprinese povećanju plata, jer je to neophodno s obzirom na inflaciju", rekla je Vidovićeva za Srnu.

Ona je napomenula da je nedavno Vlada Srpske predložila nultu stopu PDV-a na osnovne životne namirnice, kao i ukidanje akciza na naftu i naftne derivate na rok od mjesec dana.

"Sve je to nešto što preduzimamo s ciljem boljeg standarda, a prije svega podrške socijalno ugroženim kategorijama i iz tog razloga smo najavili povećanje penzija od 10 odsto, a povećaćemo i boračka davanja po svim osnovama", zaključila je Vidovićeva.