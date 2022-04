Više veleprodajne cijene derivata nafte u Srbiji, niža akciza

BEOGRAD - Prosječna veleprodajna cijena derivata Evro dizel i Evro premijum BMB 95 biće od sutra veća za 7 dinara, odlučila je danas Vlada Srbije Uredbom o ograničenju visine cijena derivata nafte, a nove cijene važiće do 31. maja.

Privredni subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdijevanje prevoznih sredstava u obavezi su da nastave da isporučuju ove derivate utakanjem u pogonske rezervoare prevoznih sredstava i posude za transport derivata nafte u maksimalnoj količini do 60 litara.

Vlada je donijela i odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za 15 odsto od objavljenih usklađenih iznosa na derivate nafte - olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja, a imajući u vidu aktuelnu situaciju sa cijenom sirove nafte na svjetskom tržištu, kao i njenu tendeciju daljeg rasta, koja negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji.

Cijene osnovnih namirnica ograničene još 60 dana

Cijene osnovnih namirnica biće ograničene 60 dana od dana stupanja Uredbe koju je Vlada Srbije usvojila danas, a kojom su obuhvaćeni šećep, brašno, suncokretovo ulje, svinjsko meso.

U Uredbi se precizira da se ograničenje odnosi na kristal šećer u pakovanju od kilogram i pet kg, brašno tip T- 400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući i pet kilograma, jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra i svinjsko meso - but, a cilj je Uredbe da se spriječe nepravilnosti u formiranju cijena ovih roba, koje su izuzetno važne za snadbijevanje potrošača, naročito siromašnijih socijalnih kategorija.

Vlada je danas donijela i odluku o isplati jednokratne novčane pomoći od 10.000 dinara zaposlenima u predškolskim ustanovama, a imajući u vidu da su usljed vanrednih okolnosti pandemije bili izloženi dodatnom naporu prilikom sprovođenja vaspitno-obrazovnog rada.

Na sjednici je usvojen Akcioni plan za period 2022-2024. godine za sprovođenje Programa upravljanja otpadom za period 2022-2031. godine, a kojim se dalje unapređuje sistem upravljanja komunalnim otpadom kroz povećanu stopu reciklaže, smanjuje odlaganje biorazgradivog otpada na deponije, uspostavlja sistem održivog upravljanja opasnim i industrijskim otpadom i povećava stopa sakupljanja, ponovne upotrebe i reciklaže posebnih tokova otpada.

Takođe, Akcionim planom se pospješuje efikasnije korišćenje resursa, ojačava kapacitet institucija u oblasti upravljanja otpadom i usklađuje regulativa sa propisima Evropske unije.