Visoke cijene smanjile broj kupaca na trebinjskim pijacama i u mesnicama

TREBINJE - Povećanje cijena mesa, poljoprivrednih proizvoda, ali i uslužnih djelatnosti u Trebinju je smanjilo broj domaćih kupaca, ali i vikend gostiju iz susjednih gradova i zemalja, naročito iz Dubrovnika.

Kupcima iz Crne Gore se još isplati dolaziti u Trebinje u kupovinu, jer su cijene ipak niže kod nas u odnosu na njih, pa su ovih dana gradsku pijacu i trgovine preplavili Crnogorci. Iz susjednog Dubrovnika dolazi sve manje kupaca i to su uglavnom stare mušterije koje se godinama snabdijevaju kod domaćih proizvođača.

Cijene na gradskoj pijaci se mijenjaju iz dana u dan, a najviše varira sezonsko voće i povrće, koje se ipak najviše prodaje subotom, jer je to u Trebinju pazarni dan i svi proizvođači domaćih proizvoda koji nisu svakodnevno na pijaci uglavnom tog dana izađu za svoje tezge.

"I cijene variraju zavisno od ponude i potražnje i to bukvalno iz dana u dan, tako da jedan dan možete kupiti blitvu po cijeni od dvije i po do tri marke, a sutradan je, zbog veće nabavne cijene, moramo prodavati po četiri i više, jer sve zavisi od sezonske robe. Sada su se pojavili sezonski kupus i sezonska salata, a upravo te cijene zeleniša su najveće iznenađenje, pa je nabavna cijene, recimo, špinata jedan dan pet maraka, a naredni dan je tri. Banana nikada nije bila skuplja, od dvije i po do tri KM", kaže jedna prodavačica na trebinjskoj pijaci.

Osim pijace, u Trebinju su naročito skočile cijene mesa.

Mesari ističu da su nakon porasta cijena mesa izgubili brojne mušterije, ali su bili primorani na ovakve poteze jer je sve poskupjelo.

"Seljacima i uopšte proizvođačima mesa na veliko su skočile cijene stočne hrane i prevoza, pa je i živa stoka morala poskupjeti. Najviše je poskupjela junetina, za oko 20 odsto, iako je prate i cijene ostalih vrsta mesa i mesnih prerađevina. Kupovina se promijenila u smislu da vrlo mali broj mušterija kupuje kao ranije, a najviše njih je smanjilo kupovinu upola, dok je jedan dio, naročito onih iz Hrvatske, odustao od dolazaka možda i zahvaljujući cijeni goriva, kao i ograničenju artikala koje mogu da uvezu u zemlju", kažu trebinjski mesari.

Iz Udruženja za zaštitu potrošača "Oaza" Trebinje ističu da im pristiže sve veći broj pritužbi na povećanje cijena, posebno osnovnih životnih namirnica i goriva.