Vlada TK traži češće kontrole marži

TUZLA - Neophodne su češće kontrole marži na osnovne životne namirnice u cilju zaštite građana, rečeno je na današnjem sastanku Vlade TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Uprava za inspekcijske poslove je u posljednje dvije sedmice izvršila 48 kontrola te je u 11 slučajeva evidentiraala nepoštivanje odluka o ograničenju marži, odnosno, 11 subjekata je zatečeno u prekršaju.

Tim subjektima su inspektori izrekli kaznene mjere u iznosu od oko 20.000 KM.

"Kada je u pitanju nepoštivanje Odluke o kontroli cijena naši inspektori imaju nultu toleranciju i takvo ponašanje trgovaca sigurno nećemo tolerirati", kazao je Nihad Habibović, glavni kantonalni tržišno-turističko-ugostiteljski inspektor.

Kako navode iz Uprave, već dvije godine se vrši kontinuirano kontrolisanje marži i goriva i osnovnih životnih namirnica.

No, kakvi su rezultati?

"Rezultati koje postižemo na terenu, su dobri, ali imamo i više otežavajućih okolnosti, kao što je zastarjelost zakonske regulative koja reguliše kaznenu politiku u ovoj oblasti, mali broj inspektora, dotrajalost voznog parka što sve ograničava efikasnost inspekcijskog djelovanja", tvrdi Šemsudi Hasanbegović, v.d. direktora Uprave.

On dodaje da je, sa smirivanjem stanja u pogledu pandemije došlo i do normalizacije cijena, međutim, situacija u Ukrajini dovela je do ponovne destabilizacije tržišta.

Vlada TK je zatražila od Uprave češće i intenzivnije kontrole opravdanosti poskupljenja.

"Problem je nedostatak inspektora. Tako da ćemo razmotriti mogućnost prebacivanja inspektora. Intencija naše vlade i opredjeljenje je smanjiti mogućnost zloupotrebe formiranja cijena, a sve kako bi građani što manje osjetili ovo što se dešava", izjavio je Irfan Halilagić, premijer TK.

Premijer je dodao da su sa jedne strane realna povećanja cijena kako diktira tržište ali sa druge strane, vlast ne smije dozvoliti nemoralna povećanja i bogaćenja u ovoj situaciji.

Iz Vlade TK danas su kazali i to da je trenutno važeća regulativa, u smislu federalne odluke, sasvim dovoljna da i nema potrebe za uvođenjem novih mjera na kantonalnom nivou jer bi takvo djelovanje dovelo trgovce u neravnopravan položaj.

Ipak, Vlada poručuje da će u narednom periodu razmotriti donošenje inicijative za izmjenu Zakona o kontroli cijena kojim bi se pooštrila kaznena politika, kvalitetnije uredila ova oblast i zaštitili građani.