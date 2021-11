Zaposlenima u prnjavorskom "Ribnjaku" isplaćena plata i dnevnice

PRNJAVOR - Zaposlenima i sezoncima u prnjavorskom “Ribnjaku” koji je u stečaju duže od godinu, juče je isplaćena jedna plata i dnevnice, a novac je obezbijeđen izlovom i prodajom ribe.

Potvrdila je to za "Glas Srpske" stečajna upravnica “Ribnjaka” Nataša Kosić pojasnivši da je plata za period od 15. jula do 15. avgusta isplaćena za šest zaposlenih, kao i dnevnice za oktobar za još osam sezonskih radnika. Kosićeva ističe da je izlov ribe počeo 17. oktobra, te da su količine male, ali da ipak uspijevaju da obezbijede određen iznos da pokriju neophodne troškove.

"Platila sam radnicima period od kada sam došla na mjesto stečajnog upravnika. Osim toga, izlov traje i sezoncima koji su angažovani morali smo platiti dnevnice da ljudi mogu da rade. Nemamo ni približno ribe koliko smo očekivali, ali biće bar da isplatimo poneku platu i još neke troškove", rekla je Kosićeva i dodala da su izlov započeli uz pomoć firme "Leburić komerc" koja im je odobrila gorivo za bager i traktor, kao i namirnice za topli obrok radnicima na odgođeno plaćanje.

Prnjavorski "Ribnjak" dospio je u žižu javnosti u julu ove godine kada se pojavila informacija da je uginulo više od pet tona ribe te da toj i okolnim lokalnim zajednicama prijeti ekološka katastrofa ukoliko ptice i divljač počnu raznositi uginulu ribu.

Nakon što je imenovana za stečajnog upravnika, četvrtog po redu, Kosićeva je preduzela niz aktivnosti kako bi koliko-toliko preduzeće funkcionisalo. Nakon uklanjanja uginule ribe i čišćenja kanala, dodala je, radili su i na ispunjavanju neophodnih uslova kako bi ponovo obezbijedili vodnu dozvolu.

"U međuvremenu smo izgubili vodnu dozvolu. Trebalo je zamijeniti neke daske na rijeci koje su propale, da se očisti septička jama i da se uradi analiza vode. Sve smo to završili, analiza je pokazala da su svi parametri vode u okviru prihvatljivih vrijednosti tako da čekamo novu dozvolu", pojasnila je Kosićeva.

Istakla je da ribe nema dovoljno da bi izlovom i prodajom obezbijedili trajno finansiranje, ali naglašava da će uraditi najviše koliko budu mogli.

"Riba nije hranjena dvije godine pa samim tim i nije najboljeg kvaliteta, ali kupci su zadovoljni. Riječ je o starim kupcima koji su i ranije uzimali ribu iz prnjavorskog 'Ribnjaka'", kazala je ona i dodala da bi izlov trebalo da traje do kraja ovog mjeseca.

Biznis plan

Nataša Kosić je rekla da planira uraditi biznis plan za naredne dvije ili tri godine.

"Namjera je da se obratim Vladi RS da finansira čuvanje i osiguranje imovine 'Ribnjaka'. Imamo zabranu prodaje imovine, ali smo obavezni da je čuvamo i da brinemo o tome, a to znači da određen broj radnika mora biti angažovan. Nećemo tražiti napamet iznos, već ću uraditi biznis plan koji će podrazumijevati optimalan nivo proizvodnje s obzirom na to da je u toku stečaj. Ostavili smo nešto mlađi pa da pokušamo održati neki nivo proizvodnje sve do okončanja stečaja", istakla je Kosićeva.