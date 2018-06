Pretilost nije samo estetski problem

Ogromna količina stresa, nezdrave navike i loša ishrana doveli su do toga da u BiH čak oko 60 odsto stanovnika ima prekomjernu tjelesnu težinu.

Iako je pretilost ranije bila "rezervisana" za razvijene zemlje, posljednjih godina je počela pogađati i našu.

Mada nas stres, kao jedan od glavnih razloga gomilanja zaliha hrane, ni ranije nije zaobilazio, sada su mu još potpomogle i namirnice najlošijeg kvaliteta, kojih su police naših marketa prepune, a i nedostatak vremena za rekreaciju i opuštanje dodatno remeti naš životni ritam.

Iako većina stanovništva pretilost ismijava i podrugljivo i s podsmijehom gleda na pretile ljude, rijetko ko da ovaj poremećaj shvati kao ozbiljnu prijetnju zdravlju.

Najozbiljnije u svemu tome je što većina ljudi na pretilost gleda kao na estetski, a ne zdravstveni poremećaj, ne shvatajući da je estetika posljednja stvar koja bi u toj situaciji trebalo da nas brine, bar s moje tačke gledišta, jer sam ljude oduvijek posmatrala po ljepoti karaktera, a ne tijela.

Većini pripadnica ljepšeg pola je kada se prekomjerno ugoje veći problem to što više ne mogu stati u omiljenu haljinu, nego što im je poremećena normalna funkcija organizma, ali to i ne čudi s obzirom na to da smo poznati i kao narod koji djeluje i funkcioniše isključivo vizuelno.

Kako smo više puta imali priliku da pročitamo, pretilost je poprimila razmjere globalne epidemije i većina društava i država se protiv nje ozbiljno bore.

Pokušavaju i naši nadležni da se izbore s ovom pošasti, ali dok god mi sami ne shvatimo pretilost kao zdravstveni poremećaj, koji može prouzrokovati brojene bolesti i zdravstvene komplikacije, neće nam pomoći apsolutno ništa.

Tu opet dolazimo do ključnog problema ovdašnjih ljudi, a to je onaj da većinu stvari radimo iz pogrešnih razloga, što je i ovdje slučaj.

Pretilost je u našim glavama jednako neću se sviđati potencijalnim partnerima, pa se shodno tome neću udati/oženiti, a ne pretilost je jednako kardiovaskularni problemi, veća učestalost karcinoma, dijabetes, masnoća i ostale ozbiljne bolesti.