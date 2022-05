5 erotskih filmova savršenih za gledanje s partnerom

Filmovi imaju mogućnost da nas premjeste na druga mjesta, ponekad predstavljajući utočište u kojem možemo da uživamo u svemu što nam pružaju.

Filmovi bude maštu, čak i erotsku, koju bismo voljeli da iskusimo iz prve ruke. Ponekad su baš filmovi sposobni da kroz priču o seksi, strastvenim, mučnim, ludim, slobodnim, nasilnim, ekstremnim tematikama inspirišu...

Erotski filmovi dio su našeg društva i oduvijek su tu. Neki tvrde da gledanje istih nije zdravo, da može naštetiti vezi, a drugi tvrde da konzumacija ovakvog žanra filmova ima pozitivan učinak na puno stvari. Terapeutkinja za seks i veze Šadin Francis objašnjava da je zajedničko gledanje erotskih filmova savršena prilika da otkrijete i izrazite svoje fantazije. S njom je saglasna i seksualna edukatorka Amber Maleri, koja ističe da je ovo zdravo za oba partnera.

Era erotskih filmova koja je izazvala buru javnosti je počela sa "50 nijansi sive", a nastavila sa "Netflixovim" ostvarenjem "365 dana".

Popularnost ovih filmova je pokazala koliko ljudi vape za seksualnom tenzijom koju prenose likovi na ekranu, ali svakako žele da sve bude prikazano sa dovoljno pristojnosti i ukusa kako bi se razlikovalo od onog što možemo da nađemo na pornografskim sajtovima.

Kreiranje zaista dobrog filma koji će, prije svega, na zdrav način prikazati seksualne odnose je rjeđe nego što bi trebalo da bude. U nastavku donosimo nekoliko filmova koji su napravljeni s ukusom bez eksplicitnih scena te koje možete da pogledate sa svojim partnerom.

1. "Portrait of a Lady on Fire"

Ovaj film je lekcija o modernom pristupu, kakvi bi senzualni, eksplicitni i strastveni filmovi i trebalo da budu. U jednom intervjuu režiserka Selin Siama izjavila je da u scenama seksa njenih likova gledalac potpuno može da se izgubi i da smetne s uma da zapravo gleda dvije osobe na ekranu, već će mu osjećaj koji prenose biti toliko intenzivan da će povjerovati da je s njima. Istorijska romansa smještena je u izolovanom predjelu Francuske u 18. vijeku i prati slikarku i ženu koja joj je inspiracija. Film prikazuje širu sliku seksualnosti i seksualne požude. Snimljen je tako da prkosi svemu što bi savremeni filmovi trebalo da budu, s namjerom provocirajući sve uštogljene zapadnjačke režisere.

2. "Lucía y el sexo"

Kolaboracija dva velika uma španske kinematografije donijela je jedan od sigurno najerotičnijih filmova svih vremena. Pokrenuo je lavinu osjećanja već na premijeri. Prepoznatljiv po scenama s obnaženim tijelima, "Lucía y el sexo" je mnogo više od eksplicitnog filma, a kreira naraciju koja se bavi najdubljim ljudskim istinama. Radnja prati pisca koji nas pričom iz sadašnjosti vodi u prošlost i objašnjava kako je njegov život povezan sa Lucijom. Film je osvojio prestižne španske nagrade, dok je pjesma koju je pjevao Alberto Iglesias i dan-danas jedna od najslušanijih u Španiji.

3. "Belle de Jour"

Romantični klasik koji je umnogome oblikovao šta bi erotični filmovi trebalo da budu. Film prati mladu i prelijepu ženu, gladnu seksa i željnu iskazivanja svoje seksualnosti. Pod pritiskom svojih osjećanja ona odlučuje da jedan dan provede kao seksualna radnica. Katrin Denev glumi Francuskinju koja se upušta u svoje najveće sadomazohističke požude. Iako ovo sigurno zvuči kao previše intenzivan film, atmosferu vaše sobe će ispuniti kako požudom, tako i romansom.

4. "In the Mood for Love"

Film čije se scene i dan-danas spominju, a možete ih vidjeti na svim onim lifestyle, ali više sex style Instagram stranicama. Poznat je po tome što predstavlja kreaciju Wonga Kar-waija, čovjeka koji je uspio da snimi film o seksu, a da ne prikaže i seks. Ovo ostvarenje ne sadrži ni scene s golotinjom. Pitate se zašto onda treba da ga pogledate baš sa svojim partnerom? Zato što kreira zavodljivu atmosferu koja odiše pažljivo odabranim detaljima. Priča prati muškarca i ženu koji šezdesetih godina žive jedno do drugog u Hongkongu, između kojih se stvara jaka veza. Spajaju se tako što su istovremeno počeli da sumnjaju u svoje partnere. U pokušaju da ih otkriju, njih dvoje postaju sve bliži, ostavljajući gledaoca u grčevima požude i strasti.

5. "The Dreamers"

Vjerovatno najeksplicitniji film na ovoj listi. Režiser Bernardo Bertoluči poznat je po svom velikom ostvarenju "Last Tango in Paris", u kojem glume Marlon Brando i Marija Šnajder. Međutim, "The Dreamers" je filmska kreacija koja pomjera čak i granice samog filma.

Radnja prati mladog američkog studenta koji dolazi u Pariz i sve vrijeme provodi sa bratom i sestrom sa kojima formira romantičnu vezu. Bertoluči ništa ne prepušta mašti, već sve ono što biste i mogli da pomislite prikazuje na malom ekranu, ostavljajući gledaoca željnog i nestrpljivog da tu želju ugasi.