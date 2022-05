94 godine od prvog probnog prikazivanja filma o Mikiju Mausu

Jedan od najprepoznatljivijih likova, ujedno i najpoznatija animirana životinja - Miki Maus decenijama je simbol pop-kulture. Iako mnogi smatraju da je svjetlost dana ugledao 19. septembra 1928. godine u Njujorku, kada je prikazan "Parobrod Willie", istina je da se Miki prvi put pojavio u ostvarenju "Ludi avion".

Naime, film "Ludi avion" je kratki nijemi animirani film koji je probno prikazan publici 15. maja 1928, ali distributeri nisu bili oduševljeni te zbog toga nije pušten u javnost. Međutim, nakon što je "Steamboat Willie" postao veliki hit, ovaj animirani film je konačno objavljen kao četvrti film o Mikiju Mausu, ali tek 1929. godine.

Radnja filma se odvija tako što Miki pokušava upravljati avionom kako bi imitirao Čarlsa Lindberga. Nakon što napravi vlastiti avion, pravi simulaciju leta kako bi osigurao da je siguran za let, ali to ne uspijeva, te avion ostaje uništen. Koristeći ostatke svog aviona za stvaranje drugog, on zamoli mladu djevojku - miša Mini da mu se pridruži na prvom letu nakon što mu ona daruje potkovicu za sreću. Oni lete izvan kontrole dok se dešavaju nemoguće situacije.

U jednom trenutku krava Klarabel nakratko "vozi" letjelicu. Nakon što vrati kontrolu nad avionom, više puta pokušava poljubiti Mini... Napokon to i uspijeva, i to na kvarno, te Mini ošamari Mikija te izađe iz aviona koristeći svoju bluzu umjesto padobrana.

Miki tada gubi kontrolu nad avionom i na kraju se zabija u stablo. Nakon što su se prizemljili Mini odjuri odbijajući ga, a Miki tada bijesno baci potkovicu za sreću koju mu je ona dala. Potkovica poput bumeranga oblijeće oko stabla, pogodi ga, zazvoni oko njegovog vrata i nokautira ga. To uzrokuje da zvijezde lete prema ekranu, a jedna od zvijezda ispunjava ekran, završavajući film.

Tokom jednog putovanja u Njujork Dizni je zamislio svoju najpoznatiju kreaciju, koju je izvorno nazvao Mortimer, ali ga je na prijedlog supruge kasnije nazvao Miki Maus. Autorstvo nad Mikijem Mausom odavno je predmet rasprave i postoje neki istraživači koji sugerišu da je tvorac najpoznatijeg miša bio Ab Ajverks.

"Parobrod Vili":

Iako se prvi put pojavio u crtanom filmu "Ludi avion", Miki Maus se službeno prvi put na malim ekranima pojavio u crtanom filmu "Parobrod Vili", jednom od prvih zvučnih animiranih filmova, 18. novembra 1928. U to vrijeme filmski studiji su i dalje proizvodili nijeme filmove, ali "Dizni" je prihvatio zvuk i od tog trenutka podigao standarde snimanja.

Osamnaesti novembar 1928. godine, kada je prikazan "Parobrod Vili", vodi se kao Mikijev rođendan. Film počinje tako što Miki upravlja ovim parobrodom uz rijeku, srećno zviždućući melodiju pjesme "Parobrod Vili". Potom povlači uže i svirne u tri brodske pištaljke. Iza Mikija dolazi kapetan Daba, koji ga grabi za torzo i staje iza kormila.