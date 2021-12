Bred Pit konačno u filmu o F1 trkama

Bred Pit će glumiti u predstojećem filmu Formule 1 koji će režirati Džo Kosinski, a kako navode mediji, u projekat je uključen i britanski trkač Luis Hamilton.

Ovo će biti još jedan u nizu holivudskih filmova koji se bave F1 trkačkom tematikom, među kojima je možda najuspješniji "Ford v. Ferrari".

Bred Pit i Džo Kosinski već dugo pokušavaju da urade nešto ovako. Još 2013. godine, Pit je trebalo da bude uključen u film pod nazivom "Go Like Hell", sa kojim su takođe bili povezani Kosinski i Tom Kruz.

Međutim, projekat je na kraju pretvoren u nešto drugo i iznjedrio je hit "Ford v. Ferrari", a u njemu su glumili Met Dejmon i Kristijan Bejl, dok ga je režirao Džejms Mangold.

Automobilski stručnjak Pol Brajan, dobitnik nagrade Emi, nedavno je tvitovao o predstojećem filmu: "Molim te, Bože, da ne bude jeftin".

Ukoliko Hamilton bude učestvovao u novom projektu, to će biti njegovo prvo pojavljivanje u velikom igranom filmu, na radost fanova. Iako se trenutno ne zna mnogo o tome šta će biti glavna priča filma, već je krenulo nadmetanje među glavnim holivudskim platformama za striming, za prava na predstojeći projekat.

Kako pišu mediji, ponude dolaze od studija kao što su Paramaunt, MGM, Soni i Universal. S druge strane, trci su se pridružile i platforme poput Netfliksa, Epla i Amazona, što je prilično iznenađujuće jer ove platforme obično izostaju iz ovakvih 'ratova', navodi "The Hollywood Reporter".

