Dikaprio u ulozi monstruma, vođa kulta zbog kog je umrlo 900 ljudi

Snima se film o tragediji u Džonstaunu, gdje je u novembru 1978. godine vođa kulta Peoples Temple, Džim Džons, poveo u smrt više od 900 ljudi, a glavna uloga trebalo bi da pripadne Leonardu Dikapriju.

Oskarovac i miljenik ženske publike, Leonardo Dikaprio (47), u završnim je pregovorima za film o nezapamćenoj tragediji u Džonstaunu, od koje se ledi krv u žilama i nakon 43 godine.

Dikaprio bi u filmu trebalo da igra zloglasnog vođu kulta Peoples Temple, Džima Džonsa, koji je 18. novembra 1978. godine orkestrirao masovno samoubistvo više od 900 ljudi. Svoje sljedbenike tada je natjerao da popiju piće otrovano cijanidom, a čak trećina stradalih bila su djeca.

Džons je religijsku organizaciju Peoples Temple osnovao 1955. godine u američkom Indianapolisu i ispočetka ju je promovisao kao hršćanski i socijalistički pokret, ali s vremenom se pretvorila u kult poštovanja njegove ličnosti. Komunu Džonstaun osnovao je u Gvajani kao socijalističku utopiju, a sebe je proglasio božanstvom te je vješto manipulisao svojim sljedbenicima, koji su slijepo slijedili njegove ekscentrične ideje.

Prije masakra Džons je svojim ljudima naredio da ubiju petoro istražitelja iz SAD-a koji su poslati u Južnu Ameriku kako bi provjerili šta se tačno događa u Džonstaunu, prenosi b92.

Dikaprio još nije potvrdio da će glumiti zloglasnog Džonsa, ali obožavatelji će zato uskoro moći da ga gledaju u romantičnoj komediji "Don't Look Up" i drami "Killers of the Flower Moon".