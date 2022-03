Druga sezona serije "Bridgerton" potpuni hit u svijetu

Potraga Entonija Bridžertona (Džonatan Bejli) za ženom u 2. sezoni "Bridgerton" je gurnula emisiju na prvo mjesto na Netfliksovoj listi 10 najboljih u svijetu za emisije na engleskom jeziku, postavši Neftliksov najgledanije ostvarenje na engleskom jeziku tokom svoje premijere za vikend.

Prema strimeru, gledaoci su gledali više od 193 miliona sati emisije, koja ima samo osam epizoda, a koja je počela da se emituje tek prošlog petka. To je 144 miliona sati više od serije broj 2 nedjelje, "Is It Cake?".

"Čestitke najnevjerovatnijoj glumačkoj ekipi i ekipi! Ne može biti ponosniji", napisao je kreator serije Kris Van Dusen na Twitteru kao reakcija na vijest.

Prva sezona serije "Bridgerton" je takođe imala koristi od lansiranja sezone 2, koja je imala 32 miliona sati na globalnom nivou, piše "The Wrap"

Druga sezona serije "Bridgerton" je na prvom mjestu u 92 zemlje, saopštio je Netfliks.

(Telegraf)