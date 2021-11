Dušan Kovačević predstavlja novi film poslije 18 godina

Da li je kraj života istovremeno i kraj boravka na ovom svijetu, ili postoji mogućnost da se život produži u nekom drugom obliku, pita se Dušan Kovačević u svom novom filmu "Nije loše biti čovek", prvom rediteljskom poduhvatu nakon 18 godina.

Kako je naveo Kovačević, ovaj film je njegov omaž i zahvalnost prirodi i pametnim božjim stvorenjima oko nas, koji čini ljepši dio planete koju uništavamo.

Ova komedija sa elementima drame slika je jednog običnog života sa neobičnim događajima, jedna fantazija u čijem središtu je odnos ljudi i životinja.

"Od kako znam za sebe živimo dva-tri paralelna sveta. Moje viđenje sveta je oduvek bilo pomalo sumnjičavo i nije bilo egzaktno tačno. Uvek je bio neki znak da postoji još jedan svet i univerzum koji mi ne možemo ili ne želimo da vidimo", ističe reditelj i scenarista.

Vojin Ćetković, posle niza TV serija u kojima igra glavne ili prateće uloge, poslije nekog perioda igra u bioskopskom filmu i to nastupa u glavnoj ulozi.

"Dušku sam definisao žanr filma, i nazvao sam ga - bajka. Ovaj film zaista to i jeste, prava bajka", naveo je glumac.

Kako ne viđamo ovog glumca u ranjivim ulogama, pitali smo ga da li je ovaj film kritika naše ustaljene predstave o tome šta muškarac treba da predstavlja u društvu, na šta nam je on odgovorio:

"Svaki dobar scenario, drama, roman i film mora da ima dodirnih tačaka sa sadašnjim vremenom. U našoj kinematografiji, a čak i na televiziji, imamo malo dodira sa sadašnjim vremenom i ne oslikavamo ga onako kako bi trebalo. Svaki dobar film mora to da ima, i ovaj film to uspeva da uradi. Ne radi se o tome da li mi kritikujemo - mi postavljamo pitanja i ukazujemo na problem, ali ne zaključujemo, to radi publika. A to postoji u ovom filmu i to na najlepši mogući način, nije baš prst u oko, što svaka umetnost treba da učini", dodaje.

Film obiluje šalama usmjerenim prema policiji, a kako je Kovačević rekao da je ovo ostvarenje odraz našeg društva trenutno, zanimalo nas je da li je pokušao dakritikuje policajce, ali je reditelj i scenarista to odmah demantovao.

"Moja želja je bila da budem inspektor ali nisam uspeo jer sam kratkih živaca. Ja se bavim policijom indirektno ili direktno u svakom svom radu. Ono što je zanimljivo u postojanju policijske organizacije je to što je ona starija od države, vlast se smenjuje a policija ostaje. To je težak posao i nije mi bio cilj da kritikujem policiju, naprotiv", odgovorio nam je Kovačević.

Film je baziran na hit-predstavi "Kumovi" takođe prema tekstu Dušana Kovačevića, koja je na repertoaru Zvezdara teatra već duže od 10 godina.

Kompozitor je rok umjetnik Bajaga, prvi put u karijeri je i u ulozi koproducenta, a glumačku ekipu čine vodeći dramski umjetnici u Srbiji: Vojin Ćetković, Branka Katić, Hristina Popović, Nenad Jezdić, Srđan Žika Todorović, Lena Kovačević, Gordan Kičić, Mira Banjac, Milan Lane Gutović, a ovog puta imamo priliku da vidimo komičara Andriju Miloševića u ulozi negativca, bivšeg policajca, a sada kriminalca.

Premijera dugo očekivanog filma legendarnog scenariste i reditelja biće održana 7. decembra u Kombank dvorani i bioskopu Cineplexx Galerija Belgrade, a nakon beogradske premijere, film će imati dan kasnije prikazivanje u Novom Sadu, i onda širom Srbije.

