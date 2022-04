Feđa Štukan za "Nezavisne": Ne slušajte površne nacionaliste, uživajte

Feđa Štukan, zasigurno jedan od najpopularnijih bh. glumaca, tokom karijere sarađivao je sa najvećim svjetskim i regionalnim zvijezdama, a tokom prethodne godine prvi put je imao priliku svoj talenat da pokaže i u novom projektu bh. oskarovca Danisa Tanovića.

U krimi-seriji "Kotlina", čije se emitovanje očekuje na jesen, Štukan tumači naslovnu ulogu, a prema njegovim riječima, ovo je projekat kojim se bh. produkcija neće posramiti ni pred najvećim svjetskim produkcijama. Štukan je u prethodnim projektima dijelio kadar sa holivudskim zvijezdama poput Breda Pita, Toma Hardija, Kolina Firta, a ipak, za vrhunac karijere smatra saradnju sa glumačkim bardovima Draganom Nikolićem i Bogdanom Diklićem. Ako pitate Štukana, njegova šoljica čaja nisu ni Čehov ni Šekspir, već isključivo moderne drame koje obrađuju moderne probleme, a u skorije vrijeme, njegovo glumačko umijeće gledali smo u serijama "Klan" i "Nečista krv". U intervjuu za "Nezavisne" Štukan govori o ulozi inspektora u novoj seriji, inspiraciji i prethodnim saradnjama, a za kraj razgovora našim čitaocima poslao je važne poruke o smislu života u svom stilu.

NN: Na jesen će biti premijerno predstavljena nova bh. krimi-serija "Kotlina", u kojoj tumačite glavni lik. O čemu govori ova serija i kako biste opisali svoj lik?

ŠTUKAN: Inspektor Pašić je usamljeni pravednik koji pokušava da nađe otuđenu relikviju. Kroz seriju otkrivamo da je sam sebi najveći neprijatelj. Ne smijem da otkrijem više, neće vam biti zanimljivo kad budete gledali.

NN: Ovo je Vaša prva saradnja sa bh. oskarovcem Danisom Tanovićem. Kakvo iskustvo nosite iz ovog projekta i kakva je bila Vaša saradnja sa Tanovićem?

ŠTUKAN: Tanović je ozbiljan režiser, saradnja je bila savršena, bez ijedne nesuglasice. Ja sam glumac koji voli da ima slobodu u stvaranju, da mu se režiser ne petlja previše u posao. Nas dvojica smo se zapravo zbližili kroz letenje, Tanović je prošle godine dobio pilotsku dozvolu, a i motoristi smo obojica, sličnih smo svjetonazora. Razumijemo se.

NN: U seriji igrate policijskog inspektora. Kako ste gradili svoj lik, iz čega ste crpili inspiraciju?

ŠTUKAN: Ja sam početkom rata, nekih prvih devet mjeseci bio uposlenik Centra službi bezbjednosti u Sarajevu, mislim da sam najviše koristio to iskustvo, ali i ostala iskustva, Pašić ima probleme s kojim sam se i sam nosio tokom života.

NN: Da li Bosni i Hercegovini zapravo manjka ovakvih projekata? Koliko će ovo biti osvježenje domaće TV produkcije? Ipak je ovo bh. krimi-priča…

ŠTUKAN: Ovo nije prva krimi-serija u BiH, ali sam siguran da je prva serija ovog kvaliteta do sada snimljena ovdje. Mislim da se nećemo posramiti ni pred malo žešćim svjetskim produkcijama.

NN: Iza sebe imate na desetine odigranih uloga, kako na sceni, tako i pred kamerama. Koju saradnju, projekat ili ulogu pamtite kao posebnu i zašto?

ŠTUKAN: Svaki je od tih projekata bio poseban po nečemu, ali bih mogao izdvojiti nekoliko najizazovnijih. "Gori vatra" je moj prvi igrani film koji sam snimio, poseban mi je po tome što je na neki način označio kraj mojih problema sa heroinom i bitan mi je jer sam, osim s Pjerom, sa kojim sam kasnije napravio bend, sarađivao i sa Bogdanom Diklićem, jednim od nekoliko najboljih glumaca u regionu svih vremena, a drugi je Dragan Nikolić sa kojim sam imao čast glumiti u kratkom filmu "Zgarište". Ova dva filma smatram vrhuncem karijere baš zbog saradnje s njima dvojicom. Drage su mi uloge u "Klanu" i "Nečistoj krvi", zbog količine rada i posvećenosti tokom priprema, a i "Kotlina" bi se mogla lako naći u vrhu najznačajnijih uloga.

NN: Igrali ste rame uz rame sa najvećim glumcima našeg vremena, poput Breda Pita, Toma Hardija i mnogih drugih. Koliko je to iskustvo značilo za Vašu karijeru, koliko to imponuje Vašem talentu i kakve uspomene nosite sa tih snimanja?

ŠTUKAN: Nije stvar u imponovanju, stvar je u prilici da učite od najboljih, jer baš u svakom projektu u kojem sam imao privilegiju dijeliti kadar sa najvećim imenima ovog posla, bio sam u prilici otkriti mnoge tajne zanata koje ovdje nisam mogao, jer jednostavno, njihova gluma je gluma na nekom potpuno drugom nivou. Sa svakog od tih velikih filmskih setova sam se vratio iskustveno puno bogatiji.

NN: Dobitnik ste brojnih priznanja, a Vaš profesionalni život ima nekoliko različitih usmjerenja. Šta je ono što Vas održava sve godine ipak najviše u glumi?

ŠTUKAN: Svaka nova uloga je prilika da živim drugi, tuđi život. To je zaista privilegija koju vam drugi posao ne može donijeti. Posao glumca je posao psihologa. Morate razgraditi tuđi karakter na atomskom nivou, potpuno shvatiti rad svih žlijezda u mozgu druge osobe i količine izlučenih neurotransmitera u mozgu, naravno, ako želite to igrati u trećoj dimenziji, da lik ne bude plošan, nego živ i stvaran. Ja to zovem nuklearna gluma, interpretacija same srži nekog čovjeka, hard core.

NN: Da li postoje neke uloge, likovi, projekti, žanrovi u kojima biste voljeli da se oprobate, a da do sada niste imali priliku?

ŠTUKAN: Volim moderne drame sa modernim problemima, ne volim Čehova ni Šekspira, to mi je baš peglativno i dosadno. Nisam ljubitelj prošlosti, zanima me samo ovaj trenutak u životu.

NN: Za kraj, Vaša poruka čitaocima "Nezavisnih" i neki planovi za budućnost koje možete da nam otkrijete.

ŠTUKAN: Planove za budućnost nemam. Rijetko imam plan i za sutra. Poruka čitaocima je - živite sadašnji trenutak, zanemarite prošlost i budućnost, nijedno od to dvoje ne postoji. Okružite se ljudima koji poštuju život - ne smrt, u smrti ne postoji ništa čega se iko treba plašiti. Skačite iz aviona, vozite motore, trenirajte, postanite piloti, pobijedite strahove i letite, depresija će nestati. Ugasite Facebook, internet portale i čitajte knjige. Ne slušajte površne nacionaliste - manipulišu vama zbog novca. Svi ljudi su isti - gotove identične genetske kopije i niko nije vredniji ni od koga. Religije nas razdvajaju, zbog novca i kontrole, prave neprijatelje od nas, a svi smo u krvnom srodstvu. Ne slušajte ih, oni još žive u srednjovjekovnom mindsetu - u mračnom dobu. Uživajte, ali kvalitetno. Uživanje je smisao života.