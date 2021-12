Film "Stop Making Sense" Talking Headsa uvršten u Nacionalnu biblioteku SAD

Film "Stop Making Sense" koji je 1984. godine režirao Džonatan Deme, koji uključuje live nastup američkog rock benda Talking Heads, a sniman je tokom četiri večeri u holivudskom pozorištu Pantages u decemnru 1983. dok je grupa bila na turneji kako bi promovisala svoj novi album "Speaking in Tongues", uvršten je kao dio nacionalnog dobra u Nacionalnu biblioteku SAD.

The Library of Congress (LC) je istraživačka biblioteka koja službeno služi Kongresu Sjedinjenih Država i de facto je nacionalna biblioteka Sjedinjenih Država.

To je ujedno najstarija savezna kulturna institucija u Sjedinjenim Američkim Državama. Kongresna biblioteka godišnje doda 25 filmova u registar, ravnajući se prema estetskom, kulturnom ili istorijskom značaju filmova koji prikazuju "raspon i raznolikost američke filmske baštine".

Godine 2019. Prinsov film "Purple Rain" iz 1984. dodat je u Nacionalni filmski registar zajedno s filmom "She's Gotta Have It" Spajka Lija, "Trgovci" Kevina Smita i koncertni klasik "The Last Waltz" s grupom The Band Martina Scorsetea.

Ove godine su uz film "Stop Making Sense" uvršteni i filmovi: "Richard Pryor: Live in Concert" Džefa Margolisa iz 1979. godine i "Šta se dogodilo s Baby Jane?" iz 1962. Roberta Oldriha.

Prošle godine Dejvid Birn osvrnuo se na svoju upotrebu crnog i smeđeg lica u promo skeču za film "Stop Making Sense" zbog čega je bio izvrgnut brojnim kritikama. Kritike i komentari su uslijedili pošto su brojne TV emisije, filmovi i brojni drugi materijali uklonjeni sa streaming servisa zbog korišćenja "blackfacea", nakon što su se širom svijeta održali protesti "Black Lives Matter" poslije smrti DžordžaFlojda u Mineapolisu prošlog ljeta.

Putem Twittera je Birn otkrio da mu je novinar nedavno ukazao na ovaj dio promotivnog materijala, te je uključivanje crnog i smeđeg lica nazvao "velikom greškom u procjeni".

"U tom videu se pojavljujem kao niz različitih likova koji sami sebe intervjuišu, a neki od prikazanih likova su obojeni ljudi. Zaboravio sam već na taj skeč i hvala vam što ste me podsjetili na njega. Gledajući danas sebe u različitim likovima, uključujući crno i smeđe lice, priznajem da je to bila velika greška u procjeni koja je pokazala nedostatak stvarnog razumijevanja. To je kao da se pogledaš u ogledalo i vidiš nekog drugog i shvatiš da nisi osoba za koju si mislio da jesi", izjavio je tom prilikom Dejvid Birn, lider grupe Talking Heads.

