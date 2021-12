Gojković: U nastavku "Bese" fokus je na mlađoj generaciji

BEOGRAD - Glumica Milica Gojković govorila je o ulozi Une u "Besi", o ljubavi njenog lika sa Lukom, koga tumači Milan Marić, kao i o tome kako joj je bilo na snimanju druge sezone kriminalističke serije.

"Mislim da je jedna od glavnih linija Une, lika kojeg tumačim, upravo ljubav između nje i Luke...U drugoj sezoni pratimo da li će njihova ljubav uspeti da odoli gnevu, patnji i tom strašnom svetu u kojem se oni nalaze", navela je Gojković.

Prema njenim riječima, Una je donijela odluku da ostane sa Lukom i “ta odluka nekako mora da je košta“.

“Ona sve vreme pokušava da pronađe mehanizam kako da opstane u tom svetu - zbog njega i male porodice koju su stvorili. Ispred njih će biti mnogo poteškoća, ali mislim da u drugoj sezoni shvata da je Luka definitivno neko za koga se vredi boriti i ko joj je do sada pružio nešto što nikada nije osetila“, rekla je Gojković.

Glumica je istakla da je u surovim okolnostima u kojima se likovi “Bese“ nalaze neophodno da ljubav postoji, i da je to upravo ono što pokreće lik Une.

“Da to osećanje ne postoji kod nje i da se nije javilo kada je upoznala Luku u prethodnoj sezoni, ona sigurno ne bi ni želela niti imala snage da se bori ovoliko koliko to čini i koliko je to činila u prvoj sezoni“, smatra Gojković.

Snimanje druge sezone “Bese“ za Gojković je bilo zahtjevno, ali ističe da to voli, to je "ispunjava, nekako čini živom", i zbog toga i voli glumački posao.

"Nažalost, ja nisam bila na raznim lokacijama, bila sam smeštena otprilike samo u jednoj, ali to, naravno, nije smetalo da se razne anegdote dešavaju. Ta kuća je bila pored kuće jednog našeg popularnog pevača. Imao je nekada neka slavlja i to je bilo uzbudljivo“, rekla je Gojković.

Prema njenim riječima, novina druge sezone je fokus na mlađoj generaciji.

"Imaćemo prilike da posmatramo te mlade ljude koji donose i kreiraju neka svoja pravila koja su užasno surova... Njima data reč ne znači ništa i uzbudljivo je kako svako od njih uspeva da preživljava u takvom svetu“, smatra Gojković.