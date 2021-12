IMDB objavio 10 najpopularnijih filmova i serija u 2021.

IMDB je objavio listu deset najpopularnijih filmova i serija u 2021. godini. Rezultati su zasnovani na stvarnim mjesečnim pregledima na stranici ove internet platforme.

Na spisku najpopularniji filmova u ovoj godini nema nijedne drame ili horor filma, prevladavaju sci-fi i priče o superherojima.

Prvi najpopularniji film na IMDb-ju je "Dune", nova adaptacija naučnofantastičnog romana autora Franka Herberta. U filmu radnja prati mladog Pola Atreidesa, kojem je povjerena zaštita najvrednije imovine i najvažnijeg elementa u galaksiji.

Film je ostvario veliku zaradu, a već je potvrđeno snimanje nastavka u kome će se završiti radnja iz prvog romana.

Na drugom mjestu je film "Suicide Squad", u kome se najpoznatiji zlikovci pridružuju tajnoj misiji kako bi pomogli da se zaustave još veći negativci. Ove godine je izašao drugi nastavak, a u prvom nastavku iz 2016. godine se u postavi nalazio i Betmanov najveći protivnik - Džoker.

Osim ova dva filma, ostali filmovi na listi najpopularnijih su: "Eternals", "Mortal Kombat", "Zack Snyder's Justice League", "Godzilla vs. Kong", "Black Widow", "Army of the Dead", "Cruella" i "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Slična je situacija i s ovogodišnjim najpopularnijim serijama. Na spisku se nalaze Marvelovi superheroji, ali i serije iz sci-fi žanra, kao i vrlo popularna serija nastala prema poznatim ljubavnim romanima.

Ove godine je najpopularnija serija na IMDb-ju Marvelova miniserija "WandaVision". Radnja serije prati radnju nakon filma "Infinity War", u kojem je Vižn preminuo, a Vanda Maksimof se pokušava nositi s gubitkom voljene osobe. U miniseriji se kombinuje stil klasičnih sitkoma i Marvela, u kome Vanda i Vižn "žive" idealne živote u predgrađu.

Na drugom mjestu se nalazi Loki, još jedna Marvelova serija. Radnja serije se odvija nakon događaja u posljednjem filmu o Avendžersima - Endgameu, a serija je dobila puno pozitivnih kritika.

Dalje dolaze korejska hit serija "Squid Game", "The Falcon and the Winter Soldier", "Bridgerton", "The Walking Dead", "Mare of Easttown", "Shadow and Bone", "Cobra Kai" i "Lucifer".

