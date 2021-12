Izašao treći trejler za novog "Betmena"

Warner Bros je predstavio novi trejler za film "Betmen", u kom glavnu ulogu tumači Robert Patinson.

Nakon dva mračna trejlera koji su nam predstavili "novu generaciju" Betmena, studio je pružio još jedan uvid u film Meta Rivsa.

Reditelj je otkrio da masku filantropske ličnosti plejboja milijardera nećemo vidjeti u ovom filmu – što je povezano sa njegovim izborom pozadinske muzike tokom procesa pisanja, prenosi B92.

"Dok sam pisao prvi čin, pustio sam Nirvaninu pjesmu 'Something in The Way' i upravo tada mi je na pamet palo da od Brusa Vejna, umjesto plejboja, koga smo ranije vidjeli, napravim nekoga ko je prošao kroz veliku tragediju i postao samotnjak", objasnio je Rivs.

Novi "Betmen" će u bioskopima biti premijerno prikazan 4. marta 2022. godine.