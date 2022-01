Klince ne zanimaju Bitlsi

Objavljena je statistika gledanosti za prvu nedjelju objavljivanja dokumentarca "The Beatles: Get Back".

Dokumentarnu seriju Pitera Džeksona prvenstveno su gledali ljudi stariji od 55 godina, prema statistikama agencije Nilsen.

Poslije 52 godine progovorio je policajac koji je skinuo Bitlse s krova i prekinuo njihov posljednji nastup: Nije mi krivo, ušao sam u istoriju…

Objavljen na kanalu Dizni+ 25. novembra (sa epizodama 2 i 3 objavljenim 26. i 27. novembra), 54 odsto ljudi koji su gledali seriju u prvoj nedjelji bili su stariji od 55 godina. Prema Nilsenu, 503 miliona minuta prikazana su kroz tri epizode u prva četiri dana, uključujući nedjelju 28. novembar.

Kako izvještava The Wrap, "The Beatles: Get Back" zauzeli su sedmo mjesto po najgledanijim originalnim striming programima te nedjelje. Nije uspio da uđe u prvih 10 kada se računaju druge kupljene emisije, a na vrhu je Netfliksov film "Red Notice" sa 954 miliona minuta prikazivanja.

Netfliksova drama Kevina Harta i Veslija Snajpsa "Istinita priča" je na drugom mjestu liste originala sa 943 miliona minuta strimovanja, u sedam dostupnih epizoda.

Zatim slijedi serija "Hawkeye" kanala Dizni + sa 853 miliona minuta strimovana samo u prve dvije epizode.

Iznad "The Beatles: Get Back" bile su i rijaliti emisije "The Great British Baking Show" (584 miliona minuta u 75 epizoda) i "Selling Sunset" (549 miliona minuta u 34 epizode).

(B92)