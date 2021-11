Matija Bećković u 82 godini: Preda mnom je filmska karijera

BEOGRAD - Film "Gospodin", rediteljsko ostvarenje veterana sedme umjetnosti, slavnog Puriše Đorđevića, koji govori o njegovom isto tako slavnom prijatelju Matiji Bećkoviću, premijerno je prikazan u ponedjeljak uveče na 82. Bećkovićev rođendan u beogradskom Domu omladine, a u okviru Festivala autorskog filma, koji traje od 26. novembra do 3. decembra.

"Matija i ja se poslednjih godina nalazimo u jednoj kafani. Ne viđamo se zbog pesama njegovih, niti zbog mojih filmova, već zato što se tamo služi perfektan srpski kupus. Pošto poznajem hranu, poznajem i ona jela koja su najbolja za jedan film. U ovakvom tretmanu pokušao sam da s Matijom više razgovaram pred kamerama, nego što sam izmišljao kadrove koji bi bili najbolji da obeleže taj film", kazao je devedesetšestogodišnji Đorđević o radu na filmu.

On dodaje da je imao sreće da je Matija Bećković bio veoma raspoložen na snimanju te da je ispričao svoju definitivnu biografiju od rođenja do ovih dana.

Po riječima Puriše Đorđevića, dokumentarni film "Gospodin" ne govori samo o Bećkovićevom pjesništvu, nego i o njegovom životu.

"U filmu Matija otkriva kako je završio osnovnu školu, učio gimnaziju u Valjevu, kada se prvi put zaljubio, šta je osećao kada je dobio kćerke. Otkriva Matija i kako je napisao silne pesme. Prikazane su njegove porodične uspomene, sećanja na Crnu Goru, na poeziju. Za film sam koristio i snimke tradicionalnih Matijinih večeri poezije, kad on govori svoje stihove u prepunom Zvezdara teatru. Iskoristio sam snimak kada Matija govori svoju čuvenu poemu 'Vera Pavladoljska', koju je posvetio svojoj supruzi", ističe reditelj.

Bećković u filmu objašnjava kako se između njega i Vere Pavladoljske probudila ljubav dok je on bio u osmom, a ona u petom razredu valjevske gimnazije.

Pjesnik se i u filmu obraća svojoj ženi, a njoj je posvećen i posljednji kadar, koji ide uz stih "Nosiću te u očima svojim".

Matija Bećković je uoči premijere rekao da je oduševljen saradnjom sa Ðorđevićem, ističući da reditelj radi s entuzijazmom kao da je mladić iako ima 96 godina.

"Puriši godine nisu prepreka, jer misli kao da se tek rodio. Ja sam samo bio zadužen za glumu, ali bolje da me to zaobišlo", rekao je, uz smijeh, Bećković.

Na pitanje da li je zadovoljan svojom glumom, Bećković je odgovorio da nije kompetentan da sudi o tome, iako bi, kako kaže, volio da je to zapalo nekog drugog.

"U ovom filmu debitujem, a posle ću gledati da se još malo pokažem. Preda mnom je filmska karijera", našalio se na svoj račun slavni pjesnik.

Puriša Đorđević otkrio je i kako se Bećković snašao u ulozi.

"Matija je bio vrlo snažan i originalan. Snimili smo kadar u kome Matija nekom maše. U sledećem vidimo da on maše Matiji koji mu se osmehuje. Ne znam nijedan film u kome je glavni junak mahao sebi kao glavnom junaku. Razgovori između Matije i Bećkovića odvijali su se otmeno. Zato sam film nazvao 'Gospodin'. Tokom snimanja naši odnosi bili su apsolutno gospodski, iako se neke naše ideje i pogledi razlikuju. To nam nije smetalo da dostojanstveno snimimo ovaj film. Niti sam Matiji sugerisao šta će da govori, niti se on mešao u montažu", zaključuje reditelj.